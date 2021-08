Chi era Fawad Andarabi, il cantante barbaramente ucciso dai talebani

Orrore nell'orrore. I talebani hanno "brutalmente ucciso", come riferiscono le principali testate e agenzie di stampa internazionali diffondendo la notizia, Fawad Andarabi, cantante noto in tutto l'Afghanistan. Andarabi era un musicista tradizionale dell'Afghanistan che suonava il ghaychack, uno strumento tradizionale molto diffuso in paesi come l'Iran e il Pakistan, e cantava canzoni patriottiche, sulla bellezza dell'Afghanistan e l'importanza delle radici: "There is no country in the world like my homeland, a proud nation. Our beautiful valley, our great-grandparents homeland", i versi, tradotti in inglese, di una sua canzone.

Solo la scorsa settimana è stata diffusa la notizia del divieto, imposto dai talebani, di suonare e ascoltare musica in pubblico in tutto l'Afghanistan. Andarabi era solito esibirsi fuori dalla sua abitazione, nella città di Andarab, nella parte meridionale della provincia di Baghlan, per intrattenere vicini e passanti. "Portava soltanto gioia alla sua valle e alla sua gente", ha scritto su Twitter l'ex ministro afgano dell'Interno Masoud Andarabi, denunciando la sua uccisione. Il figlio del musicista ha raccontato che il padre è stato trascinato dai talebani fuori dalla sua casa e poi barbaramente ucciso: "Gli hanno sparato più volte". Praticamente una pubblica esecuzione.

Il ministro, nel ricordare Andarabi, ha diffuso sui social un video di una delle sue esibizioni: mostra un uomo anziano accoccolato su un tappeto steso sul prato di una valle montana, mentre si esibisce cantando e suonando il ghaychack.