Sfera Ebbasta rimanda il tour: "Mi sdebiterò con nuova musica"

Il conto alla rovescia dei fan era già partito da giorni: la partenza era fissata per l'11 settembre prossimo, tra poco più di dieci giorni, all'RDS Stadium di Rimini. Tutto da rifare. Sfera Ebbasta - in cima alle classifiche con il duetto con Blanco "Mi fai impazzire" - ha comunicato il rinvio del tour nei palasport legato al suo ultimo album "Famoso", uscito l'anno scorso. Il motivo del rinvio ha a che fare con l'emergenza epidemiologica da Covid-19: "A seguito delle disposizioni governative ancora in vigore, per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria, ci troviamo costretti a rinviare il tour programmato per settembre e ottobre 2021". È ad un post su Instagram che il trapper di Cinisello Balsamo affida il suo rammarico:

"Mancava pochissimo e ci saremmo incontrati live nelle vostre città. Abbiamo fatto di tutto per non rimandare il tour, ma purtroppo le cose non sono andate come speravamo. Se dipendesse da me sarei già sul palco a fare quello che mi viene meglio".

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date, già riprogrammate:

9 aprile 2022 @ RDS Stadium di Rimini (nuova data) sostituisce l'11 settembre 2021

11 aprile 2022 @ Forum di Assago di Milano (nuova data) sostituisce 13 settembre 2021

12 aprile 2022 @ Forum di Assago di Milano (nuova data) sostituisce 14 settembre 2021

20 aprile 2022 @ UnipolArena di Bologna (nuova data) sostituisce 20 settembre 2021

22 aprile 2022 @ Palazzo dello Sport di Roma (nuova data) sostituisce 28 settembre 2021

24 aprile 2022 @ Palasele di Eboli (nuova data) sostituisce 2 ottobre 2021

26 aprile 2022 @ PalaAlpitour di Torino (nuova data) sostituisce 21 settembre 2021



28 aprile 2022 @ Mandela Forum di Firenze (nuova data) sostituisce 24 settembre 2021

Il trapper ha chiesto comprensione ai fan, promettendo l'arrivo di nuova musica: