Rammstein, voci: Till Lindemann arrestato in Russia

Till Lindemann, il frontman dei Rammstein, sarebbe stato arrestato in Russia lo scorso venerdì. Il cantante della band industrial metal tedesca si trovava nella sua camera d'albergo, quando gli agenti lo hanno raggiunto e interrogato. Lindemann era in Russia per alcuni concerti da solista sui palchi di festival come il Maklarin For Homeland e lo Spasskaya Baschnja.

I motivi del fermo sarebbero legati, stando a quanto riferito dal portale Summa Inferno, al fatto che il concerto in programma al Maklarin For Homeland, a Tver, circa 200 chilometri a nord-ovest di Mosca, avrebbe violato le norme anti-Covid imposte dal governo russo (ad oggi gli eventi all'aperto sono limitati a un massimo di 500 spettatori). In rete sono state pubblicate anche alcune immagini dell'interrogatorio.

Fermato anche il manager di Lindemann, Anar Reiband, con l'accusa di aver mentito sulla natura della permanenza sul territorio russo: avrebbe dichiarato di essere in Russia come turista, mentre in realtà era coinvolto nell'organizzazione dei concerti. Rischia di essere espulso dal paese e bannato. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Lindemann e dei Rammstein.