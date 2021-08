Quando Little Steven litigò con Bruce Springsteen: "Non dovresti scrivere quella merda!"

Uscirà a fine mese in America "Unrequited Infatuations: A Memoir", l'attesa autobiografia di Little Steven. Il cantante e chitarrista della E Street Band non infatto è uno che si tira indietro, come si può capire dal suo stile su Twitter: una prima anticipazione del libro, diffusa dalla versione americana di Rolling Stone, rivela uno stile schietto e diretto e, soprattutto, dei retroscena inediti del rapporto con il suo Boss , Bruce Springsteen. Il libro uscirà in Italia il 26 ottobre con il titolo "Memoir - La mia odissea fra rock e passioni non corrisposte" per il Castello, nella collana Chinaski Edizioni.

Nell'autobiografia, Steve Van Zandt si definisce "il consigliere" - di fatto riscrivendo una significativa parte della storia della E Street band, quella degli anni '80. Quello che sapevamo fino ad oggi è che, durante la lavorazione di "Born in the U.S.A", Van Zandt uscì dalla band per seguire la carriera solista e il suo amore per l'attivismo politico. Springsteen, si dice da decenni, gli avrebbe dedicato "Bobby jean", ma nessuno dei due ha mai confermato. Fu una separazione amichevole, si è sempre detto. Non è andata proprio così.

La prima lite: Little Steven esce dalla E Street Band

"Mi piaceva essere l'underboss della E Street Band. Il consigliere", scrive Little Steven nella biografia. Ma ad un certo punto questo ruolo venne meno: Little Steven aveva co-prodotto "The river" ma il suo contributo - che andava ben oltre l'essere il chitarrista - iniziò a diminuire a favore di Jon Landau, produttore e manager.

O almeno così pensava Van Zandt, che scrive



Da qualche parte nell'82, iniziai a perceprire che Bruce avesse smesso di ascoltarmi. Era sempre stata una persona risoluta, con una naturale monogamia estrema in tutte le cose: nelle relazioni, nello scrivere canzoni, nel suonare la chitarra, negli amici. Quell'impulso si sarebbe ora applicato ai suoi consiglieri?

A quel tempo ero ferito dal pensiero che forse Jon fosse risentito del mio completo accesso diretto a Bruce. Mi piaceva molto Jon e pensavo che provasse lo stesso per me. Semmai, avrei dovuto essere io quello risentito, ma non lo ero. Alla fine, non credo che Jon abbia avuto niente a che fare con il modo in cui le cose sono cambiate. Arriva un momento in cui le persone vogliono evolversi senza alcun bagaglio. Per diventare qualcosa di nuovo e diverso senza dover rimanere in contatto con il passato. Questo è stato, credo, uno di quei momenti. A volte hai bisogno di essere senza legami.

Senza tutta questa saggezza retrospettiva, però, Bruce e io abbiamo avuto il nostro primo litigio, uno dei soli tre che avremmo avuto nelle nostre vite.

La lite andò così:

Sentivo di non avergli dato altro che buoni consigli e di avergli dedicato tutta la mia vita e la mia carriera senza chiedere nulla. Sentivo di aver guadagnato una posizione ufficiale nel processo decisionale.

Non era d'accordo. Quindi ho mollato tutto. Dopo quindici anni. Alla fine ce l'avevamo fatta. E ho lasciato tutto. La notte prima del giorno di paga.

Little Steven nota che la storia venne raccontata come una separazione amichevole, che nessuno si espresse male sull'amico - in un paio di occasioni del tour successivo ci fu anche una reunion sul palco - ma ricorda anche che venne trattato come un rinnegato, perdendo tutto: gli amici, i contatti nell'industria. "La gente scelse da che parte stare e indovinate quale fu?. Diventai una persona non grata". Fu anche un danno finanziario enorme, perchè con "Born in the U.S.A." Bruce Springsteen esplose a livello mondiale.

Ma successero anche cose notevoli, per quella scelta - non ultimo che Bruce trovò l'amore della sua vita, Patti Scialfa, chiamata nella band per coprire le parti vocali che lui aveva lasciate liber. Alla fine degli anni '90, Little Steven si inventò un'altra carriera, quella di attore - quella da musicista si era arenata da tempo, dopo un bel periodo negli anni '80. Anche per questo, Van Zandt racconta di esserti pentito: "Mai lasciare la tua base sicura, se non ne hai già trovata un'altra".

La seconda lite: "Tunnel of love"

Nonostante le divergenze, i due rimasero in contatto e alla fine degli anni '80 Springsteen chiamò l'amico a casa per fargli sentire in anteprima "Tunnel of love", il primo disco di studio dopo "Born in the U.S.A.".

Non finì bene.

"Sembrava un disco solista, tanto per cominciare. C'erano ancora grandi canzoni, ma erano di portata più ristretta, con testi più personali. E quella prima canzone, 'Ain't Got You'?", gli dissi. " 'Ho questo, ho quello, e ho dei Rembrandt sul muro'?!?"

Springsteen non prese bene le critiche, ma Little Steven, racconta, raddoppiò la dose:

So che stai cercando di essere divertente. Ma è divertente solo se non è vero! Se fosse un verso di una canzone di Dave Van Ronk, ci faremmo tutti una bella risata, giusto?

Senti, sono sicuro che è più che un po' strano essere ricco e famoso dopo quasi quarant'anni che sei povero e in difficoltà e so che stai cercando di fare i conti con come quella nuova realtà si adatta al tuo personaggio della classe operaia , ma dannazione!

"Beh", rispose Springsteen, "in un certo modo - un modo esagerato - sono solo onesto sulla mia vita".

"Onesto? Sulla tua vita? Odio dirtelo, ma a nessuno frega un cazzo della tua vita!

Il tuo dono, il tuo lavoro, il tuo genio è raccontare alle persone le loro vite! Aiutandoli a capire la loro esistenza per lo più incasinata! Far loro sapere che capisci cosa stanno passando e che non sono soli. Le persone dipendono dalla tua empatia! È quello che sai fare meglio.

Non dovresti scrivere merda come questa!”

La terza lite

Springsteen rispose che ero pazzo, che era una delle sue tipiche reazioni eccessive e che nessun altro si era lamentato. I due si urlarono addosso: Little Steven venne sbattuto fuori di casa. Ma la lite venne superata, tanto che una decina di anni dopo, quando il Boss decise di riformare la E Street Band dopo una lunga pausa, Van Zandt Venne richiamato. Sapeva che non sarebbe stato più "il consigliere", che il suo ruolo sarebbe stato diverso, ma decise di accettare per due motivi - non per i soldi, spiega.

Il primo è l'amore per il rock: "Mi era venuto in mente che dovevamo preservare questa specie in via di estinzione", spiega. E poi, ovviamente, per Bruce:

Mi piace stare con lui, sempre. Mi piaceva ancora come artista. Mi ha sempre fatto ridere. Mi meravigliavo ancora del fatto che il mio timido migliore amico fosse diventato uno dei più grandi entertainer del mondo. E se trovare un nuovo modo di satre di nuovo insieme, non solo avremo di nuovo quello che avevamo in passato, ma forse lo porteremmo anche oltre".

Little Steven però non racconta, nell'estratto di Rolling Stone, quale sia stata la terza lite: bisognerà attendere il libro per scoprirla.

