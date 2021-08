Live streaming: a Moment House 12 milioni di dollari in finanziamenti

Moment House, società specializzata in streaming di eventi dal vivo in abbonamento nata lo scorso autunno e finanziata - per un milione e mezzo di dollari - in un primo momento dal manager della star americane Scooter Brau, dal Dj Kygo e dal fondatore e ceo di Patreon Jack Conte - ha raccolto 12 milioni di dollari con un nuovo round di finanziamento: a credere nel futuro dell’azienda - che, a oggi, ha staccato circa un milione di biglietti in nemmeno un anno di attività - è stata non solo la Forerunner Ventures, il fondo di investimento che ha guidato la cordata, ma anche artisti come Halsey e Kaytranada, oltre che a Max Cutler, a capo delle iniziative speciali del big dello streaming Spotify - che, non è un segreto, sta guardando con molto interesse al mondo dello streaming dal vivo.