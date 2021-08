Morgan si trasforma in reporter e testimonia l'incendio di Via Antonini a Milano. Video.

Un impressionante incendio ha praticamente distrutto un palazzo di oltre 15 piani in via Antonini, alla periferia sud di Milano. L'incendio è divampato intorno alle 17.45 e ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34, dove abitano, secondo quanto è stato comunicato, una settantina di famiglie.

Il palazzo è stato completamente evacuato e, stando alle ultime notizie, nessuna persona è in pericolo di vita. Tra gli abitanti dello stabile anche il vincitore del festival di Sanremo 2019 con la canzone "Soldi", Mahmood. Una ragazza lo conferma all'Ansa, "Lo vedevamo sempre".

In un edificio adiacente a quello interessato dall'incendio risiede il frontman dei Bluvertigo Morgan che, non appena realizzato quanto stava accadendo, ha abbandonato in tutta fretta la sua abitazione, è sceso in strada e ha testimoniato con un lungo video, poi pubblicato sul suo account Instagram accompagnato dalla didascalia "Inferno in diretta", quanto stava accadendo. Lo potete vedere qui sotto.