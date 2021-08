Lauren Mayberry (Chvrches): "Robert Cure è un tipo divertente"

Il frontman dei Cure Robert Smith è stato molto "concreto" per la sua parte in "How Not To Drown", così ha dichiarato Lauren Mayberry del trio synth-pop scozzese dei Chvrches parlando ai microfoni di musicfeeds.com.au.

Queste le parole pronunciate dalla Mayberry: "Abbiamo fatto tutto via e-mail fino a quando la canzone non è uscita.

Poi la prima volta che ci siamo incontrati è stato poco prima di una chiamata Zoom con, non ricordo con chi, forse Apple Music o qualcosa del genere. Ma gli scambi sono stati sorprendenti in quanto lui è super, super dettagliato e davvero tecnico. Non so perché, ma pensavo che sarebbe stata una cosa tipo, 'OK, ecco la mia roba, fatene ciò che volete e speriamo per il meglio.' Ma è stato davvero concreto su ogni aspetto del mix e ci è piaciuta molto questa cosa. Abbiamo apprezzato il fatto che qualcuno con la sua importanza e il suo status leggendario gliene potesse effettivamente fregare di un questo tipo di collaborazione (ride). Quindi è stato sorprendente. Non era sorprendente che fosse un uomo assolutamente adorabile. Molto divertente.".

La 33enne cantante ha recentemente ammesso di aver accolto con favore l'essere rimossa dai "bastardi dell'industria musicale" durante la pandemia dicendo che sebbene il tema del suo lavoro non sia cambiato a causa della pandemia, l'ha però aiutata a ignorare le influenze esterne.Aveva dichiarato: "Avevamo molte idee e di concetti prima dell'inizio dell'anno e abbiamo scritto per alcune settimane prima che tutto si chiudesse, quindi sapevamo cosa stavamo facendo. Il tema non è necessariamente cambiato, ma si è evoluto a causa delle circostanze del 2020. Penso che per noi sia stato anche utile essere rimossi dai bastardi dell'industria musicale. Tutti dicono che tu non pensi a quella roba quando stai facendo un disco, ma in pratica lo fai. Puoi chiudere la porta, ma entrerà dalla finestra. Tutti hanno sempre consigli e opinioni su cosa dovresti fare, tutti gli altri lo sanno meglio di te. Ma è stato bello dire: 'Fanculo!'".Lauren ha inoltre ammesso che fare musica durante la pandemia è stata una bella sfida. "Devi mettere la tua comunicazione a un livello molto intenso, perché non hai le cose che normalmente potresti ottenere da qualcuno semplicemente stando in una stanza. Devi comunicare al massimo livello di efficienza e apertura. Era da tempo atteso. C'erano otto anni di bagaglio della band che dovevano essere disimballati e sistemati, quindi è stato davvero utile per noi avere quel tempo a disposizione. Di conseguenza, penso che per la band questo sia il più emozionante album dal primo disco ("The Bones of What You Believe" pubblicato nel 2013, ndr). Ma con il primo album non c'era alcuna aspettativa".