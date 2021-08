Kanye West, è uscito il nuovo album "Donda"

E venne il giorno di "Donda". Dopo un tira e molla infinito - il primo annuncio indicava la sua uscita per il 24 luglio 2020 - il nuovo album di Kanye West ha finalmente raggiunto il pubblico. Alcuni voci lo davano in uscita per il 3 settembre, in contemporanea (e in competizione) con la pubblicazione di "Certified Lover Boy", il nuovo album di un altro big della musica quale Drake.

Invece il musicista di Chicago ha giocato d'anticipo e, a partire da oggi, sarà possibile ascoltare i brani del disco che porta il nome di sua mamma scomparsa nel novembre del 2007 (Ascoltatelo qui) e che segue "Jesus is King" (leggi qui la recensione) pubblicato nell'ottobre 2019. Il manager suo manager, Bu Thiam, ha annunciato la sua uscita pubblicando un messaggio su Instagram.

Tracklist:

01. ‘Donda Chant’

02. ‘Jail’

03. ‘God Breathed’

04. ‘Off The Grid’

05. ‘Hurricane’

06. ‘Praise God’

07. ‘Jonah’

08. ‘Ok Ok’

09. ‘Junya’

10. ‘Believe What I Say’

11. ’24’

12.

‘Remote Control’.

13. ‘Moon’

14. ‘Heaven And Hell’

15. ‘Donda’

16. ‘Keep My Spirit Alive’

17. ‘Jesus Lord’

18. ‘New Again’

19. ‘Tell The Vision’

20. ‘Lord I Need You’

21. ‘Pure Souls’

22. ‘Come To Life’

23. ‘No Child Left Behind’

24. ‘Jail pt 2’

25. ‘Ok Ok pt 2’

26. ‘Junya pt 2’

27. ‘Jesus Lord pt 2’