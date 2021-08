Justin Bieber è ora l'artista più ascoltato su Spotify

Justin Bieber è diventato l'artista mensilmente più ascoltato di sempre su Spotify. Ora ad ascoltare la popstar canadese sulla piattaforma di streaming sono in 83,3 milioni. Il record era precedentemente detenuto da Ariana Grande che aveva toccato il picco di 82 milioni di ascoltatori mensili. Alle spalle di Bieber questo mese, un altro musicista proveniente dal Canada, The Weeknd, con 74,5 milioni di ascoltatori e, a completare il podio, Ed Sheeran con 72,4 milioni.



I numerosissimi fan di Bieber che vorranno seguirlo in tour dovranno attendere il prossimo anno quando prenderà il via il 'Justice World Tour', previsto in un primo tempo per il 2021 ma, al solito, data la diffusione del virus è stato spostato in avanti di un anno.

Come da lui dichiarato: "Stiamo lavorando duramente per rendere questo tour il migliore di sempre. Sono entusiasta di andare in tour e misurarmi di nuovo con i miei fan".



Il 'Justice World Tour' vedrà – salvo ulteriori modifiche di programma – Bieber impegnato in 52 concerti nel solo Nord America. Il 27enne Justin manca dal vivo in Italia dal concerto del 18 giugno 2017 all'autodromo di Monza.