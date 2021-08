Billy Joel, esce il cofanetto "The Vinyl Collection, Vol.1"

E' in arrivo, il prossimo 5 novembre, una pubblicazione che celebrerà i 50 anni di carriera discografica di Billy Joel, il suo titolo è "Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.1", un cofanetto composto da nove LP.

Il set riunisce i primi sei album in studio del musicista newyorkese - "Cold Spring Harbor" (1971), "Piano Man" (1973), "Streetlife Serenade" (1974), "Turnstiles" (1976), "The Stranger" (1977) e "52nd Street" (1978) -, il suo primo album dal vivo del 1981 "Songs in the Attic" e un'esclusiva stampa di "Live at The Great American Music Hall - 1975", registrazione di un concerto inedito disponibile per la prima volta come doppio album in vinile 12″. Tutti i titoli sono stati lavorati dai nastri dell'album originale e preparati da Ted Jensen allo Sterling Sound. Il cofanetto include inoltre un libretto di oltre 50 pagine, foto d'archivio, un saggio del giornalista Anthony DeCurtis e altro ancora. "Live at The Great American Music Hall - 1975" è un'esclusiva di questo cofanetto e non sarà disponibile nei punti vendita digitali.

Tracklist "Live at The Great American Music Hall - 1975":

Opening

Somewhere Along The Line

Roberta

The Mexican Connection

Root Beer Rag

James

Intro of Band Members

You’re My Home

Cocker Imitation/You Are So Beautiful (Interlude)

Everybody Loves You Now

New York State Of Mind

Benny & The Jets (Interlude)

Travelin’ Prayer

Delta Lady (Interlude)

The Entertainer

The Ballad Of Billy The Kid

Ain’t No Crime

Weekend Song