Genesis, uscito un 'behind the track' di una canzone di "The Last Domino?". Video.

In concomitanza con l'inizio del loro primo tour in quattordici anni, i Genesis pubblicheranno la raccolta "The Last Domino?" che sarà disponibile nelle versioni in doppio CD e quadruplo vinile. In Gran Bretagna sarà disponibile a partire dal 17 settembre, mentre negli Stati Uniti dal 19 novembre.

Un comunicato stampa della band britannica

a proposito del tour informa: “Quando Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford hanno annunciato il tour si è trasformato in uno dei più venduti dell'anno… Avrà inizio il 20 settembre con due serate alla Birmingham Utilita Arena, suoneranno un totale di 16 spettacoli nelle arene del Regno Unito, seguiti da un tour nelle arene del Nord America.

"The Last Domino?" è il compagno perfetto per il tour. Include 27 brani selezionati con la band e la maggior parte verranno eseguiti durante il tour, è un pacchetto che rappresenta il loro incredibile viaggio dall'essere una delle band pioniere del rock fino al successo globale che li ha visti suonare in stadi sold-out in tutto il mondo per decenni. Il set da quattro vinili è presentato in una confezione cartonata apribile come un libro, che include immagini rare e inedite della band dal loro archivio e immagini delle prove del 'The Last Domino? Tour'. L'evoluzione dei Genesis è unica; il loro suono si è sviluppato e progredito durante la loro carriera con molteplici variazioni di formazione nei primi anni. La line-up formata da Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford ha preso forma nel 1976.” .

Nella giornata di ieri i Genesis hanno pubblicato il secondo video 'behind the track' di un brano contenuto nella raccolta, "Follow You Follow Me". Il brano fa parte dell'album "And Then There Were Three" del 1978, il primo pubblicato dal gruppo nella formazione a tre.

In precedenza, un paio di settimane fa, il 'behind the track' aveva riguardato "Jesus He Knows Me", quarto singolo estratto dall'album del 1991 "We Can't Dance".

Tracklist:

CD1

1. Dukes End

2. Turn It On Again

3. Mama

4. Land Of Confusion

5. Home By The Sea

6. Second Home By The Sea

7. Fading Lights

8. The Cinema Show

9. Afterglow

10. Hold On My Heart

11. Jesus He Knows Me

12. That’s All

13. The Lamb Lies Down On Broadway

14. In Too Deep

15. Follow You Follow Me

CD2

1. Duchess

2. No Son Of Mine

3. Firth Of Fifth

4. I Know What I Like

5. Domino Medley

6. Throwing It All Away

7. Tonight, Tonight, Tonight

8. Invisible Touch

9. I Can’t Dance

10. Dancing With The Moonlight Knight

11. Carpet Crawlers

12. Abacab