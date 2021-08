L'ultimo singolo di successo dei Rolling Stones

Il primo brano nella tracklist dell'album dei Rolling Stones "Tattoo You", pubblicato nell'agosto del 1981, è "Start Me Up". La canzone però non venne scritta appositamente per quel disco, quella canzone ha avuto una genesi abbastanza lunga non convincendo mai del tutto la band inglese delle sue potenzialità.

In origine era un brano reggae lavorato durante le sedute di registrazione di "Black and Blue", disco pubblicato nel 1976. Cone disse Keith Richard a Guitar World lo scorso anno, "Ero convinto che fosse una canzone reggae. Tutti ne erano convinti, 'È un reggae'. Abbiamo fatto 45 cose come questa".



La canzone non trovava una sua quadra così, quella che allora si chiamava "Never Stop", venne messa da parte e in qualche modo dimenticata. O, più per essere più precisi, momentaneamente dimenticata. Infatti venne ripresa dagli Stones mentre erano al lavoro sul successivo "Some Girls" del 1978, ma per "Start Me Up" il destino aveva in serbo qualcosa di diverso. Così, buona la terza!, vide finalmente la luce su "Tattoo You", come detto, nell'agosto 1981, anche se il reggae delle origini si era trasformato in un brano decisamente rock.

Come ricordato dall'ingegnere del suono Chris Kimsey al magazine Rolling Stone: "Quando tornarono a suonarla questa volta, non era una canzone reggae. Era quella che conosciamo oggi, la grande "Start Me Up". Era la canzone di Keith; l'aveva cambiata". Se non fossero stati a corto di materiale per l'album forse Mick Jagger non avrebbe spulciato negli archivi della band alla ricerca di qualcosa di buono sui cui lavorare e non si sarebbe imbattuto in quella che era ancora "Never Stop". Ma, si sa, con i se e con i ma non si scrive la storia.I Rolling Stones finirono la canzone in studio in circa sei ore e la pubblicarono dieci giorni prima dell'uscita di "Tattoo You" arrivasse sugli scaffali dei negozi. Fu un grande successo, "Start Me Up" raggiunse la posizione numero due della classifica statunitense (alle spalle della sola "Arthur's Theme" di Christopher Cross) e in Gran Bretagna è stato il loro ultimo singolo ad entrare nella Top Ten della chart.Parlando con Rolling Stone il frontman del gruppo, Mick Jagger, "La cosa divertente è che diventò una canzone reggae dopo due prove e la versione di "Tattoo You" fu l'unica versione rock 'n' roll completa. Poi la riprovammo reggae per circa venti volte, è per questo che tutti dissero, 'Oh, è una merda. Non usiamola.' E nessuno tornò alla versione rock".