I fan di Drake hanno danneggiato la casa di Kanye West a Chicago

Secondo quanto riportato dalla testata online Uproxx, la casa in cui è cresciuto Kanye West a South Shore a Chicago – la stessa costruzione riprodotta al centro del campo del Soldier Field nel terzo evento di presentazione dell'album "Donda" il 26 agosto e che il rapper ha ricomprato lo scorso anno e che sta restaurando - è stata danneggiata dai fan di Drake, suo grande rivale.



Sui gradini che portano alla porta di ingresso infatti sono stati lasciati tre cartelli.

Uno promuove il prossimo album di Drake, intitolato "Certified Lover Boy", che verrà pubblicato il prossimo 3 settembre, mentre un altro insulta Justin LaBoy, la persona che sta promuovendo il prossimo album di Kanye West, "Donda". Un terzo riporta la scritta "45 44 Burnt Out", riferimento al testo di "Betrayal", una recente collaborazione tra Drake e Trippie Redd, in cui il .musicista canadese Drake pare attaccare senza mezzi termini West, che ha poi portato alla conseguente replica di Kanye: “Vivo per questo. Ho avuto problemi con coglioni nerd come te da tutta la vita. Non ti riprenderai mai. Te lo prometto".

Kanye West’s childhood home is vandalized by Drake fans pic.twitter.com/ZsgxRPE7QN — 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙. (@StrappedHH) August 28, 2021

A seguire la querelle è continuata con il musicista di Chicago che ha pubblicato sui social media lo screenshot di una mappa che mostra quella che si presume sia la villa di Drake a Toronto, con tanto di indirizzo. Il messaggio è stato immediatamente cancellato dopo la pubblicazione, ma è comunque girato sul web.