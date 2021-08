Kanye West: Donda o non Donda, questo è il problema

Fra le “Città Invisibili” di Italo Calvino c’è Tamara. È una città densa di segnali, insegne, raffigurazioni e riproduzioni pensate per indicare altro: per esempio un boccale la taverna, una bilancia l'erbivendolo e così via. La domanda di chi transita per Tamara, però, rimane sempre la stessa: dove si cela la vera Tamara? L'eccesso di simbologie, infatti, oscura la vera essenza delle cose, impedisce la vista di ciò che conta per davvero. Ecco perché, usciti da Tamara, nelle strane forme delle nuvole disegnate in cielo, appaiono, agli occhi del viaggiatore, velieri, bestie e tante altre rappresentazioni dell'immaginazione che, all'interno della città, non trovano spazio.

Dentro Tamara avrebbe tranquillamente potuto trovare collocazione la ricostruzione della casa d’infanzia di Kanye West, quella in cui viveva con la madre “Donda” scomparsa nel 2007, e che è stata montata al centro dello stadio Soldier Field di Chicago dove il rapper ha messo in scena il terzo listening party dedicato al suo decimo album. Anche a questo giro un mare di immagini, metafore, show, gadget, hype, attese e personaggi: da Ye che prende fuoco inscenando così il dolore che provò per la perdita della madre, passando per la comparsa di Marilyn Manson fino all’arrivo di una salvifica sposa che secondo molti era Kim Kardashian.

Ma il disco? La sostanza di “Donda” al di là delle “insegne”? È stato fatto ascoltare al pubblico presente, modificato e implementato ancora rispetto alle prime due versioni dei precedenti due eventi: i feat entrano ed escono dalle canzoni come se fossero scambi di figurine e non precisi interventi artistici, i suoni variano di volta in volta e in fan si buttano sul web alla ricerca di video o registrazioni per provare a capirci qualche cosa. Non è finita: West ha anche lanciato una diavoleria che permetterà di personalizzare completamente le canzoni incluse nel disco. Un altro bel colpo di marketing. Insomma, “Donda” fino a oggi è una materia magmatica, che cambia continuamente forma e che non ha una sua vera definizione o meglio non sembra averla ancora presa del tutto. Il disco, infatti, non è uscito sulle piattaforme, non esiste “una versione finale”. Alcuni, paradossalmente, sperano che il progetto proprio non esca mai, in modo che Kanye possa continuare con il suo show.

Tutto questo, sull’onda dell’entusiasmo (anche motivato per certi aspetti visto che Kanye è una delle personalità più affascinanti e fuori dagli schemi del mondo rap contemporaneo), ha portato a pensare che “l’operazione Donda” possa in qualche modo gettare le basi per la “musica del futuro”, per un “album liquido”, per una “nuova e libera fruizione delle canzoni”. Un marasma di visioni mistiche. Si sa: il confine fra genialità e follia totale quando si parla di Kanye è sempre molto labile. I suoi problemi psichici sono ben noti, tanto quanto lo è il suo incredibile estro artistico. Ma la verità è che nulla di tutto questo grande circo è reale, i postumi dei listening party sono come le visioni oniriche delle nuvole cangianti che si scrutano dopo aver visitato Tamara. Perché quando i riflettori si spegneranno e si dovrà guardare oltre la grandezza inebriante dello show, saranno le canzoni, nella loro instabile concretezza, a rimanere o meno nel tempo. Saranno le canzoni a decretare la vittoria o la sconfitta finale. Tutto il resto è intrattenimento (fatto benissimo), marketing, divertimento.

I fan di Kanye si ricorderanno l’iter che nel 2016 portò all’uscita, soffertissima, di “The Life of Pablo”, un gioiello della discografia di West. Inferiore, per chi vi scrive, solo a “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” e a "Watch the Throne" con Jay-Z. Anche in quell’occasione, più di altre, ci furono sparate su sparate, modifiche, aggiunte di tracce, pubblicazioni prima su Pornhub e Tidal per scappare dalle classifiche, poi sullo streaming classico. “Un’opera d’arte in evoluzione”, la definì il rapper, dando un senso di intangibilità al progetto. A distanza di cinque anni che cosa è rimasto di tutto quel tornado di deliri e genialità? Quasi nulla, se non le canzoni. E che canzoni, visto che il disco contiene “Famous”, “Fade”, “Wolves” e tanto altro. Un universo di innovazione che ancora oggi appare magico.

“Donda”, invece, come sarà? Questa è “la” domanda. Non penso che l’attesa e tutto quello che è stato costruito intorno rappresentino l’essenza del disco, che per me rimane in primo piano, o che questi aspetti siano più importanti. Sono "altro". Per questo non condivido alcuni punti toccati da Federico Sardo su Rolling Stone nel suo pezzo "L'attesa di Donda è essa stessa Donda". L’essenza di "Donda" sarà la musica, si spera. Il resto si sgonfierà. Kanye, se sta ridefinendo qualche nuova regola, lo sta facendo nel campo della promozione, del business e del marketing. Magari Ye proverà ancora a eludere il tempo, a scappare dall’idea di canzone definita, ma verrà il giorno in cui “Donda” dovrà mostrarsi davvero per quello che è, senza trucchi, tute ignifughe, ascensioni divine e inganni. Nel segno della verità.