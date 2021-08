Apparat: "Non posso fare una colpa a chi partecipa a un rave"

Parte dall'Italia, per l'esattezza da Porto Recanati (Macerata), il tour europeo di Apparat, uno dei guru della scena musicale elettronica mondiale che sarà in scena il 31 agosto alle 21 all'Arena Gigli. Per poi proseguire in altre tappe: 2 settembre 2021 @ Caserta, Belvedere di San Leucio; 3 settembre 2021 @ Firezne, Lattex Plus; 4 settembre 2021 @ Genova, Balena Festival e 5 settembre 2021 @ Cella Monte (AL), Jazz:Re:Found.

Intervistato da Repubblica, il compositore, oltre a far intendere che i Moderat potrebbero riprendere vita, ha parlato della situazione della musica oggi in Europa, in particolare nella sua Germania, facendo anche richiami all'attualità come al diffondersi di rave abusivi, al centro di polemiche e contestazioni anche in Italia. Ecco il suo punto di vista:

“Un rave è caotico per sua natura, ci sono persone che ballano senza sosta per venti ore, circolano droghe, impossibile anche solo immaginarlo con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. Ma è lo stesso procedimento di cui parlavo prima, diventa possibile proprio perché in una situazione bloccata si torna necessariamente all’underground e questa è una cosa che ha anche aspetti positivi, specialmente per la musica elettronica che da dieci anni ormai è diventata un fenomeno commerciale, si è imposto lo stile Ibiza, un mondo decisamente pop. Alcuni giovani con soundsystem si ritrovano però negli scantinati o nei boschi, stanno tornano alle radici, ovviamente non hanno permessi e sperano solo che non arrivi la polizia.

E’ esattamente quello che feci io 25 anni fa, quando occupavamo spazi dove portare i nostri soundsystem. E dico questo mentre per i miei live sto cercando di essere quanto più possibile rispettoso delle regole, indosso la mascherina, mi sono vaccinato, faccio concerti distanziati in cui si entra solo con il green pass o dopo essere stati tamponati. Non posso però fare una colpa a chi partecipa a un rave, anche perché in questo periodo non ci sono molte alternative e perché anch’io da ragazzo ho fatto la stessa cosa. Spero emerga qualcosa di artisticamente positivo perché la scena techno ufficiale ora è soltanto noiosa. Forse qualcuno è già emerso e io non lo so perché sono troppo vecchio”.