Marilyn Manson sarà nel nuovo album di Kanye West

Marilyn Manson sarà nel prossimo album di Kanye West "Donda", lo ha rivelato un rappresentante del rocker. Una nuova versione del decimo album in studio di West è stata riprodotta giovedì 26 agosto al party di ascolto di West a Chicago. Manson è apparso durante l'evento, ma non si è esibito insieme al rapper. Ha scelto di nascondersi sotto il portico della ricreata casa d'infanzia di West per gran parte della performance di quest'ultimo. Ma stato confermato che Manson sarà in "Donda".

"La voce di Marilyn Manson è presente in 'Donda'", ha detto a People un rappresentante di Manson. Il rocker da tempo è al centro di diverse vicende giudiziarie. Lo scorso febbraio, in un'intervista rilasciata alla rivista newyorkese The Cut, la 38enne attrice britannica Esmé Bianco aveva rivelato le violenze subite da parte del cantante statunitense, poco dopo le accuse di abusi rivolte dall'attrice Evan Rachel Woods contro Brian Warner - questo il nome all’anagrafe della voce di “The beautiful people” - successivamente denunciato anche da altre donne e abbandonato pure dalla sua etichetta discografica. Ma Manson, ancora una volta, ha rispedito le accuse al mittente definendo il tutto "una montatura".