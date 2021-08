Graham Coxon e il futuro dei Blur

Il chitarrista dei Blur Graham Coxon intervistato dal magazine britannico NME sul suo nuovo disco solista “Superstate” non si è potuto sottrarre a qualche domanda sulla sua band, al proposito ha dichiarato che il gruppo tornerà insieme quando sarà il momento.

Il 52enne musicista ha paragonato il suo carico di lavoro in questo momento a "una gigantesca colazione all'inglese" e su una futura reunion dei Blur ha detto: "Avere un sacco di roba nel piatto è un grande caos. In questo momento è come una gigantesca colazione inglese. Se qualcuno si intrufolasse su un pomodoro grigliato probabilmente non me ne accorgerei. Io sarei d'accordo, se a tutti piace l'idea. Penso che molte persone abbiano deciso che stavano vivendo la vita in un modo davvero strano che in realtà non si adattava molto bene a loro e hanno tagliato via molte delle cose di cui non avevano bisogno. Io ho provato a farlo un po'".Coxon ha inoltre aggiunto: "E' sempre stato così con i Blur: lo faranno quando ne avranno davvero bisogno e per nessun altro motivo. Non sembra davvero sincero tornare insieme e fare dei concerti così per farli. Dobbiamo concentrarci su come lavoreremmo".I Blur non sono più andati in tour insieme dal 2015 quando presentarono dal vivo il loro ultimo album "The Magic Whip" ( leggi qui la recensione ). Il frontman Damon Albarn parrebbe essere più che pronto a tornare sul palco con la band, solo lo scorso anno dichiarò: "Adoro fare quei concerti, sono fantastici, ma non è qualcosa che devo fare per forza. Li faccio perché traggo gioia nel farli. È un vero piacere. Non vedo l'ora di cantare nuovamente “Parklife”".