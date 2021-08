Stop al tour dei Kiss, Paul Stanley è positivo al Covid

I Kiss hanno posticipato il loro concerto in programma ieri sera a Burgettstown, in Pennsylvania, a causa della positività al Covid del cantante e chitarrista Paul Stanley.



In un messaggio pubblicato sui social media, il gruppo ha informato che "tutti durante tutto il tour, sia la band che la crew, sono assolutamente vaccinati".

I Kiss hanno inoltre spiegato che "la band e la crew hanno operato in una bolla in modo indipendente per salvaguardare tutto il più possibile in ogni spettacolo e tra uno spettacolo e l'altro. Il tour possiede anche un responsabile della sicurezza del protocollo Covid sul personale a tempo pieno che garantisce che tutti seguano da vicino tutte le linee guida.”.



Paul Stanley attraverso il proprio profilo Twitter ha rassicurato i fan, smentendo le voci che lo volevano ricoverato in ospedale a causa di sopraggiunti problemi cardiaci. "Gente! Sto bene! Non sono in terapia intensiva! Il cuore mi permette di fare 26 miglia al giorno sulla mia bici! Non so da dove provenga questa notizia, ma è un'assurdità assoluta".

PEOPLE!!! I am fine! I am not in ICU! My heart allows me to do 26 miles a day on my bike! I don’t know where this came from but it’s absolute nonsense. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 26, 2021

A Full Press Release Will Be Issued Shortly about upcoming KISS shows. I had been sick with flu-like symptoms and was tested repeatedly and was negative. As of late this afternoon I tested positive. The crew, staff and band have all tested negative once again. More to follow. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 27, 2021

Dopo avere posticipato il live di Burgettstown, la band ha dichiarato che "maggiori informazioni sulle date degli spettacoli saranno rese disponibili al più presto". In un successivo tweet, Stanley ha spiegato che "si era ammalato con sintomi simil-influenzali ed era stato testato ripetutamente risultando negativo. Nel tardo pomeriggio di oggi sono risultato positivo. La crew, lo staff e la band sono risultati ancora una volta negativi."I Kiss avevano ripreso il loro tour d'addio chiamato 'End of the Road' il 18 agosto, dopo una pausa di 17 mesi causata dal diffondersi della pandemia. Dopo soli quattro concerti, ora la nuova interruzione dovuta alla positività di Paul Stanley.