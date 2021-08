PFM, ascolta il nuovo singolo "Atmospace"

E' entrato in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “Atmospace”, il primo singolo della PFM che anticipa il nuovo album di inediti intitolato, “Ho Sognato Pecore Elettriche”/“I Dreamed of Electric Sheep”, presentato in una doppia versione in italiano e in inglese, la cui pubblicazione è programmata per il 22 ottobre.

“Atmospace” racconta di Nedro, un drone intelligente innamorato della Terra. Il suo sogno è ritrovare un equilibrio fra l’Atmos del cielo e la Sfera del Pianeta. L’album sarà pubblicato nei formati: Limited 2CD Digipak in O-Card, Gatefold black 2LP+2CD con Booklet formato LP e in digitale.

Ascoltate qui "Atmospace".

Il concept album della PFM prende spunto dal titolo del romanzo del 1968 di Philip Dick 'Do Androids Dream of Electric Sheep?' (in italiano 'Il cacciatore di androidi'), già ispiratore del film 'Blade Runner' diretto da Ridley Scott nel 1982, per parlare di come il mondo intorno a noi stia rapidamente cambiando e di come i computer stiano invadendo ogni aspetto della nostra vita.

“Sicuramente il Covid ha fatto molto per accelerare questo processo” raccontano Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, "Persone chiuse in loro stesse che lavorano da casa e bambini che prendono lezioni virtuali, non potendo andare a scuola… sembra che tutti stiamo rapidamente diventando degli androidi. Noi crediamo nel potere delle persone di usare l’immaginazione e la fantasia. Questo è ciò che fa davvero la differenza fra gli umani e gli androidi. Essere in grado di sognare influenza i nostri pensieri, la nostra creatività, la nostra vita".