Kanye West prende fuoco alla presentazione di "Donda". Video.

Allo stadio Soldier Field di Chicago Kanye West ha presentato il nuovo album "Donda". Per l'occasione ha invitato all'evento Marilyn Manson. Manson ha fatto la sua apparizione, al centro dello stadio, sui gradini di una ricostruzione di quella che era la casa in cui è cresciuto il piccolo Kanye con la madre Donda, insieme a una persona celata da una maschera che molti pensano fosse il rapper DaBaby sulle note di una canzone che dovrebbe intitolarsi "Jail".



DaBaby interviene in un verso del brano, in una versione diversa da quella suonata nei due precedenti party di ascolto tenuti da Kanye West, che vedevano la partecipazione di Jay-Z.

Tra gli altri ospiti intervenuti si segnala, a conclusione dello show, quella che si presume fosse Kim Kardashian, apparsa indossando un abito da sposa con tanto di velo, unirsi a Kanye sulle note nuziali di un organo.

Kanye set himself on fire tonight at the #DONDA listening event pic.twitter.com/o1xd5RarBp — The Insomnious (@TheInsomnious1) August 27, 2021

"Even if you are not ready for the day, it cannot always be night."#Donda pic.twitter.com/dpfBM1Fv7I — Apple Music (@AppleMusic) August 27, 2021

Si ricorda che Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West lo scorso mese di febbraio, dopo quasi sette anni di matrimonio. TMZ riferisce che i due non hanno in animo di tornare insieme, anche se una fonte (evidentemente bene informata) ha dichiarato che loro due "sono una famiglia per sempre".Prima che facesse il suo ingresso la sposa di bianco vestita, Kanye West era seduto da solo all'interno della struttura che veniva data alle fiamme, il musicista ne è uscito indossando una tuta ignifuga ricoperta di fiamme poi spente da un uomo con l'ausilio di un estintore.Questo secondo evento di ascolto di "Donda" dice che a mancare oltre a Jay-Z sia anche Kid Cudi che in precedenza aveva affermato di non essere presente nella stesura originale di "Donda" ma che, in un secondo tempo West lo aveva contattato. In questa seconda audizione è stata aggiunta una canzone alla tracklist che campiona pesantemente il classico di Lauryn Hill del 1998 "Doo Wop (That Thing)". Paiono essere sempre presenti i featuring di The Weeknd, Lil Baby e Playboi Carti.La struttura simile a una chiesa nel centro del Soldier Field era circondata da recinzioni e da diversi SUV neri, con un grande numero di persone che indossava un equipaggiamento antisommossa marchiato Donda lungo tutto il perimetro. Le foto del merchandising dell'evento condivise online mostrano una maglietta con l'immagine di un bersaglio sul retro e un'altra con ricamato sopra "2024", forse un riferimento alla corsa alla presidenza degli Stati Uniti promessa da Kanye West.

L'album "Donda" non è stato ancora pubblicato anche se il manager di Kanye West, Bu Thiam, aveva affermato che l'album sarebbe uscito dopo la conclusione dell'evento di Chicago. La pagina dell'album su Apple Music riporta quale data di uscita il prossimo 3 settembre.