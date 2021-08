Alex James (Blur): "Arrivammo in America quando uscì "Nevermind" dei Nirvana"

Il bassista dei Blur Alex James nel programma di Mark Hoppus dei Blink-182 'After School Radio', su Apple Music Hits, ha fatto un salto indietro di trenta anni e ha ricordato i tempi della pubblicazione di "Leisure", album d'esordio della band britannica uscito il 26 agosto del 1991.

Nel corso della conversazione James ha rivelato che i Blur hanno finito di pagare i debiti del tour di "Leisure" "un paio di anni fa". Fu la loro etichetta discografica a finanziare la tournee negli Stati Uniti del 1992 a supporto di quel disco data la non facile situazione finanziaria che attraversava la band per questioni di tasse non pagate con un debito che ammontava a 60.000 sterline.



Alex James riconduce la vicenda al licenziamento del loro manager agli inizi della carriera dei Blur: "Penso che parte del problema con "Leisure" fosse.

non so se ci sei passato con la tua band, ma il nostro primo manager era un nostro amico e si scoprì che non era molto bravo a gestire gli affari. E quando uscì "Leisure", ci rendemmo conto che eravamo senza un soldo. Abbiamo dovuto licenziare il manager e trovarne un altro, ma avevamo un debito con il fisco che non potevamo pagare. Questo è in realtà un reato perseguibile. Era una cosa grave, ma fortunatamente, stavamo in questa piccola piccola etichetta indipendente chiamata Food Records . Fortunatamente, la nostra etichetta discografica fu in grado di esercitare una certa pressione sulla label americana SPK per far sostenere a loro le spese di quell'enorme tour in America. Fu una corsa a ostacoli di tredici settimane che andò ovunque. Credo che abbiamo finito di pagarlo circa due anni fa. Li pagavamo da anni. Potevamo avere un anticipo sulle magliette, sulle royalties del merchandise, il che volle dire che potevamo pagare i nostri debiti e andare in America e divertirci un po'. Ma fu davvero strano. Quattro settimane dopo l'uscita di "Leisure", uscì "Nevermind". Penso che sia stato Il giorno in cui arrivammo lì per quel tour.".