Onlyfan rinuncia l’addio ai contenuti espliciti

E’ stato un dietrofront piuttosto veloce quello di Onlyfans, la piattaforma originariamente nata per distribuire in abbonamento video per adulti poi adottata anche da numerose star musicali per la diffusione di contenuti a pagamento: la società, che lo scorso 19 agosto aveva annunciato di voler bandire a partire dal prossimo primo ottobre immagini e video espliciti per accontentare i partner finanziari - in particolare fornitori di servizi, Mastercard (pare) in primis - ha annunciato oggi di aver cambiato idea.