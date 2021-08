Germania, accordo globale tra Universal Music e Tomorrowland

La filiale tedesca di Universal Music ha firmato un accordo con il Tomorrowland, il popolarissimo festival dedicato a dance ed elettronica - prodotto dalla olandese ID&T - che ogni anno si tiene a Boom, in Belgio, e che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio franchise aprendo “succursali” in tutto il mondo, dagli Emirati Arabi Uniti a Israele passando per la stessa Germania, Spagna, Taiwan, Corea del Sud e Grecia: la partnership prevede che le uscite degli artisti presenti nel roster dell'etichetta nata sotto il marchio del festival, la nuovissima Tomorrowland Music, vengano sostenute dalla controllata Virgin Records, e promosse e distribuite a livello internazionale da Virgin Music Label & Artist Services.