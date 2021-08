Revival: a settembre a Verona due serate con Europe, Village People, Sabrina Salerno, Samantha Fox e altri

Saranno due serate affollate di nomi cari agli appassionati di revival - in particolare riferito ai decenni che vanno dagli anni Sessanta agli Ottanta - e non solo, dalle star del rock internazionali alle glorie di casa nostra ancora sulla cresta dell’onda, quella in programma per i prossimi 12 e 14 settembre all’Arena di Verona: l’evento, battezzato Suzuki ‘60’70’80, vedrà Amadeus presentare al pubblico le esibizioni di big dalla carriera ormai consolidata come Europe, Village People, Alphaville, Opus, Gianna Nannini, Loredana Berté, Roberto Vecchioni, Raf, Patty Pravo, Alan Sorrenti, Rettore, Gazebo, Orietta Berti, Edoardo Vianello, Righeira, Tony Hadley, Macella, Sabrina Salerno, Samantha Fox, Fausto Leali, Spagna, Sandy Marton, Sergio Caputo, Tracy Spencer, Peppino Di Capri, Maurizio Vandelli e Umberto Tozzi.

I biglietti per l’evento sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne: la registrazione del doppio evento sarà poi trasmessa in prima serata da Rai Uno a ottobre.

“Saranno due serate di grande festa per tutti con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio che saranno presenti all'Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti”, ha commentato in una nota Amadeus: “Una serata per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare. Per me è una grande emozione, un debutto. E’ la mia prima volta come conduttore all'Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar. E tornerò a fare il mio primo lavoro: il disc jockey”.