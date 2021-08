Esperti legali USA: ‘La causa sulla copertina di ‘Nevermind’ dei Nirvana? Frivola e oltraggiosa’

Già accolta dalla maggior parte dell’opinione pubblica più con ilare compassione che con sdegno, l’iniziativa legale di Spencer Elden - l’ex bambino fotografato trent’anni fa per la copertina di “Nevermind”, il più celebre dell’album dei Nirvana, che oggi ha citato in giudizio la band un tempo capitanata da Kurt Cobain , oltre che alla casa discografica che pubblicò l’album, la società di edizioni che ne amministra i diritti, il fotografo che realizzò lo scatto e l’art director che curò le grafiche del disco, per essere stato “sfruttato come soggetto in un prodotto pedopornografico” - incassa ora la condanna di una corposa rappresentanza di esperti legali americani specializzati in crimini sessuali ai danni di minori.

A raccogliere le testimonianza dei principi del foro impegnati nella difesa delle vittime del crimine più odioso è stato il New York Post, che ha iniziato la propria rassegna di “consulenze” con il parere di Jamie White, avvocato che ha rappresentato le parti lese nei processi per molestie rivolte a preti, leader dei boy scout e all’ex medico della squadra di ginnastica artistica americana Larry Nassar: “Non solo penso che questa causa non reggerà in tribunale, ma credo anche che gli avvocati che la stanno promuovendo saranno messi sotto inchiesta anche per aver depositato questa istanza", ha spiegato, "L'idea che l'album dei Nirvana fosse a scopo di gratificazione sessuale è un oltraggio talmente ridicolo... Questo è un tentativo di estorsione, per giunta frivolo e davvero offensivo per ciò che tutti noi abbiamo fatto nel tentativo di proteggere i bambini dai danni provocati dai reati che si menzionano nel procedimento”.

“Il contesto non suggerisce che si tratti di pornografia", ha confermato James Cohen, professore della Fordham Law School: “Penso sia una causa frivola e prevedo che non andrà da nessuna parte. Non dovrebbe arrivare nemmeno in giudizio".

I pareri, ovviamente, hanno trovato in profondo disaccordo James Marsh, uno degli avvocati che sta assistendo Elden nel procedimento: “Abbiamo a che fare con persone reali, un vero album, una vera immagine e una vera causa legale: l’idea che tutto ciò sia frivolo è un po’ ridicola”, ha commentato - sempre al New York Post - il legale del querelante, “Le vicende sono accadute senza il consenso del diretto interessato, e molto prima che fosse in grado di fornirlo. Oltretutto, stiamo parlando di un album rivelatosi molto controverso fin dalla sia pubblicazione. Un tribunale deciderà se si tratta o meno di pedopornografia, e una giuria sarà chiamata a decidere se questo si qualifica o meno come sfruttamento di minore”.