A dieci mesi da “Song Machine, Ep. 8”, dato alle stampe lo scorso novembre, i Gorillaz hanno pubblicato, a sorpresa, un nuovo EP, intitolato “Meanwhile”: il lavoro include tre brani, la title track (realizzata con i contributi di Jelani Blackman e Barrington Levy), “Jimmy Jimmy”, che include un featuring di AJ Tracey, e la registrazione live - effettuata al recente concerto gratuito organizzato per il personale sanitario britannico, dove erano stati inseriti nella setlist anche gli altri due brani inclusi nel nuovo EP - di “Deja vu” con Alicai Harley.

Per mezzo di una nota la band guidata dal già leader dei Blur Damon Albarn ha descritto il lavoro come “un gioioso omaggio all'iconico carnevale di Notting Hill, sospeso quest'anno a causa della pandemia, e a West London, sede dei Kong Studios della band”. “Il Carnevale del 2000 ha segnato l'inizio di qualcosa di grande per i Gorillaz con la nostra prima uscita in assoluto, un'esibizione di ‘Clint Eastwood’ al soundsystem della Middle Row Records a While Gardens, insieme a Sweetie Irie”, ha concluso il gruppo.