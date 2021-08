Maneskin, ‘Beggin’’ è disco d’oro negli USA

Non si arresta il successo internazionale dei Maneskin, che nelle ultime ore si sono rivelati, con “Beggin’”, i più ascoltati a livello globale su Spotify nel corso di quest’estate secondi solo a Olivia Rodrigo, che ha dominato la chart stilata dal DSP svedese con la sua “good 4 you”: la Recording Industry Association of America, entità che rappresenta l’industria discografica a stelle e strisce, ha assegnato alla cover dei Four Season realizzata dalla band di Damiano David e Victoria De Angelis la certificazione di disco d’oro, riservata alle incisioni che abbiano superato negli USA la soglia del mezzo milione di copie vendute - compresa la conversione degli streaming totalizzati sulle principali piattaforme digitali.

I Maneskin inaugureranno il loro tour italiano il prossimo 14 dicembre dal Palazzo dello Sport di Roma, per poi fare tappa a Milano (18 e 19 dicembre, 22 marzo), Bologna (20 marzo), Napoli (26 e 27 marzo), Firenze (31 marzo e primo aprile), Torino (3 aprile), Bari (8 aprile) e Verona (all’Arena, 23 aprile), e infine chiudere con il gran finale al Circo Massimo di Roma il 9 luglio 2022.

La band, che ha collaborato lo scorso luglio con lo storico leader degli Stooges Iggy Pop per una nuova versione della loro “I Wanna Be Your Slave”, nel corso delle ultime settimane è stata protagonista di un tour europeo che l’ha portata a esibirsi sui palchi di importanti rassegne in Polonia, Repubblica Ceca, Belgio, Germania e Francia.