Black Crowes, rinviata al 2022 l’unica data italiana

Il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto i Black Crowes a rimandare di un anno il proprio tour europeo, nel calendario del quale era compresa anche un data in Italia prevista in origine per il 6 novembre del 2021: lo slittamento del calendario ha spostato l’appuntamento della formazione guidata dai fratelli Chris e Rich Robinson con la platea tricolore al 13 ottobre del 2022, sempre presso il Mediolanum Forum di Assago, alla periferia sud di Milano. Questo è il terzo spostamento dello show - annunciato in prima battuta per il 2020, poi rinviato al deflagrare della pandemia - concepito per commemorare il trentennale dell’album “Shake Your Money Maker”, disco di debutto della formazione uscito nel 1990: i biglietti già emessi per le prime due date verranno ritenuti validi anche per la terza, mentre i nuovi tagliandi sono disponibili presso il circuito TicketOne e tutti gli altri rivenditori autorizzati.

“A causa della continua incertezza che condiziona le tournée internazionali, lo Shake Your Money Maker Tour è stato riprogrammato al 2022”, ha fatto sapere la band per mezzo di una nota diramata ai promoter europei e britannici: i biglietti verranno onorati con delle nuove date e i titolari degli ingressi riceveranno e-mail con ulteriori informazioni. Visitate www.theblackcrowes.com per l'elenco completo delle nuove date e contattate il vostro punto vendita per qualsiasi domanda relativa ai biglietti. La band è attualmente in tournée in nord America, ed è fantastico suonare di nuovo dal vivo. I Black Crowes non vedono l'ora di venire a suonare un po' di rock anche da voi, ma fino ad allora restate al sicuro e siate gentili gli uni con gli altri”.