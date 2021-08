Rolling Stones, oggi l’omaggio della RAI a Charlie Watts con 'Havana Moon'

Anche la TV di Stato italiana tributerà il proprio omaggio a Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones scomparso lo scorso martedì, 24 agosto, all’età di 80 anni: per ricordare il cuore della sezione ritmica della band di “Wild Horses” RAI 5 trasmetterà alle 18,10 di oggi, giovedì 26 agosto, “The Rolling Stones: Havana Moon”, film concerto che documenta il mega-concerto tenuto dalla formazione di Mick Jagger e Keith Richards il 25 marzo del 2016 nella capitale cubana. Diretto da Paul Dugdale, il rockumentary propone l’esecuzione dal vivo di 18 tra i brani più celebri mai consegnati agli annali dalla leggendaria rock band britannica. Ecco, di seguito, la scaletta dei brani:

1. "Jumpin' Jack Flash"

2. "It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)"

3. "Tumbling Dice"

4. "Out of Control"

5. "All Down The Line"

6. "Angie" Mick Jagger, Keith Richards

7. "Paint It Black"

8. "Honky Tonk Women"

9. "You Got the Silver"

10. "Before They Make Me Run"

11. "Midnight Rambler"

12. "Miss You"

13. "Gimme Shelter"

14. "Start Me Up"

15. "Sympathy for the Devil"

16. "Brown Sugar"

17. "You Can't Always Get What You Want"

18. "(I Can't Get No) Satisfaction"

Andato in scena presso la Ciudad Deportiva, a L’Avana, il concerto ripreso poi in “Havana Moon” raccolse nell’area deputata all’evento nella capitale dello stato caraibico oltre mezzo milione di persone: originariamente programmato per il 20 marzo dello stesso anno, l’evento fu spostato a causa della visita ufficiale che l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che per tre giorni - da 20 al 22 marzo - fu ospite del governo presieduto da Raul Castro.