Locanda delle Fate, addio ad Alberto Gaviglio

Alberto Gaviglio, chitarrista, flautista e cofondatore dei Locanda delle Fate, una delle formazioni di spicco sulla scena prog-rock italiana anni Settanta, è morto dopo una lunga malattia: a darne notizia è l’edizione astigiana del quotidiano torinese La Stampa. Laureato in architettura, Gaviglio aveva insegnato al liceo artistico di Asti “Benedetto Alfieri”: nel 1981 aveva pubblicato da solista il singolo “Qualcosa Resterà / Vacci Piano”.

“E’ mancato, dopo una lunga ed estenuante malattia, Alberto Gaviglio l'autore-poeta di moltissimi testi, flautista e chitarrista della Locanda delle Fate”, l’ha ricordato, a nome del gruppo, il tastierista Maurizio Muha: “Siamo scossi ed addolorati dalla notizia nel condividerla con la grande famiglia della Locanda delle Fate in tutto il mondo. Che il passaggio ti sia lieve Alberto”.

Noti per il loro album del 1977 “Forse le lucciole non si amano più”, i Locanda delle Fate tornarono all’onore delle cronache nel 2015, quando il Re Mida del gangsta rap della west coast americana Dr Dre campionò un frammento di “Vendesi saggezza” (brano presente sempre in “Forse le lucciole non si amano più”) per un brano, “For the love of money”, incluso nel disco “Compton: A Soundtrack”, pubblicato nello stesso anno.