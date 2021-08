Ma l'avete mai ascoltato il primo album di Diodato?

Antonio Diodato è nato il 30 agosto 1981, oggi compie quindi 40 anni. Alle spalle non ha una carriera discografica molto intensa. Sono solo quattro gli album che ha pubblicato. Il primo, "E forse sono pazzo", non ha neppure dieci anni di vita, raggiunse gli scaffali dei negozi nell'aprile 2013. Gli fece seguito, l'anno seguente, "A ritrovar bellezza", e poi, nel 2017, "Cosa siamo diventati", e nel 2020, "Che vita meravigliosa", che, ad oggi è la sua ultima pubblicazione.

Come molti musicisti di casa nostra il suo attuale successo è dovuto in qualche parte (decidete voi la porzione) ai suoi passaggi sul palco del festival di Sanremo. Diodato si recò per la prima volta in Riviera nel 2014 proponendo il brano "Babilonia", da lui scritto, giungendo in seconda posizione alle spalle di Rocco Hunt, che vinse con "Nu juorno buono", nella sezione Nuove Proposte. A Sanremo torna, nella competizione dedicata ai Campioni, insieme a Roy Paci con un altro suo brano, "Adesso", meritevole dell'ottavo posto nella classifica finale. Il terzo viaggio al teatro Ariston, nel 2020, è stato quello della definitiva consacrazione con la vittoria grazie a "Fai rumore".

Per festeggiare il compleanno di Diodato vi proponiamo di (ri)leggere la recensione che scrisse per noi da Paola De Simone del suo primo album "E forse sono pazzo".

La sua “Babilonia”, cantata nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ci gira ancora in testa, e se chiudiamo gli occhi, vediamo come in un fermo immagine le braccia spalancate di Diodato sul ritornello. Spalancate non ad abbracciare, ma a comunicare quel senso di disperata liberazione di cui parla la canzone. E’ lei, “Babilonia”, a spingerci verso questa recensione perché, in tutta sincerità, il disco d’esordio di Diodato intitolato “E forse sono pazzo” è sul mercato già da quasi un anno (ora ristampato con l’aggiunta del brano sanremese).

Oggi però pensiamo possa essere utile dirvi che quella canzone che – forse - avete apprezzato al Festival non è uno sparuto episodio, non è la canzone riuscita per sorte divina, non è il lato A di un progetto discografico. Ma è un capitolo di un volume all’altezza, dove buona parte delle altre dodici canzoni regge il confronto. A partire da “Ubriaco”, che del disco fu singolo di lancio: melanconico, disperato, trascinante, un po’ tango, un po’ soft-rock, certamente retrò.

Per proseguire poi con “I miei demoni”, dove la mancanza di lucidità è supportata da un rock ficcante e sostenuto. O con “Panico”, caratterizzato dal ritmo dettato da un basso ostinato e da una forte componente elettronica. Per non parlare di “Amore che vieni, amore che vai”, evidente omaggio a Fabrizio De André, stravolto nell’arrangiamento, ma non nel pathos, e comprensibilmente scelto dal registra Daniele Lucchetti per la colonna sonora del film “Anni felici”.

Ecco, questa cover probabilmente racchiude il mondo musicale di Diodato: legato al cantautorato italiano quanto al rock d’oltremanica.

Da qui la sua attenzione per i testi e la sua necessità di andare oltre il pop rock dello stivale. Così suoni programmati e diavolerie varie (fischi, iPhone, toys…) incidono in modo singolare sul suono del disco, convivendo però senza fatica con il pianoforte e la batteria suonati dallo stesso Diodato e con tutti gli altri numerosi - e più canonici - strumenti utilizzati (organo, chitarre, tamburello, mellotron, percussioni…). Non mancano, però, brani d’atmosfera, come “E forse sono pazzo”, “Patologia” e “Gli alberi”, ma non si tratta prettamente di ballate rock, quanto più di ambient song. Già, niente sembra essere scontato e ordinario in questo disco.

Disco che si fa fatica a catalogare sotto la voce opera prima, perché se è vero che generalmente negli album d’esordio vanno a confluire, come in un best, le migliori produzioni realizzate fino alla pubblicazione, è altrettanto vero che spesso raccontano anche l’inesperienza e la ricerca d’identità tipica dei primi passi.

Non è questo il caso, però. L’identità di Diodato è già delineata e si dipana tra chiaroscuri e graffianti esplosioni, il tutto comunicato con una vocalità dotata di interessanti sfumature. Va detto infine che tutte le canzoni sono state scritte da Diodato stesso - eccetto la cover di De André, s’intende - e arrangiate insieme ai suoi musicisti, mentre la produzione è di Daniele Tortora. La cura messa in questo lavoro ci ha convinti e ci tratteniamo dall’assegnagli le quattro stellette che merita solo per non offrire a Diodato un motivo per sollevare i piedi da terra. Ché il talento va nutrito dal basso.