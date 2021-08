R.E.M., a ottobre esce la riedizione di ‘New Adventures in Hi-Fi’ per il 25esimo anniversario

Il prossimo 29 ottobre sarà pubblicata la riedizione per il venticinquesimo anniversario di “New Adventures in Hi-Fi”, il decimo album da studio dei R.E.M. - prodotto dalla stessa band di Athens, Georgia, insieme a Scott Litt - al quale contribuì anche Patti Smith, chiamata a fare da contraltare vocale a Michael Stipe nel brano “E-Bow the Letter”: per l’occasione il disco tornerà sul mercato in versione rimasterizzata, con - oltre alle canzoni presenti nella versione originale - tredici brani extra tra rarità e lati B non compresi nella prima tracklist, oltre che a un contenuto video della durata di un’ora e un booklet con copertina rigida da 52 pagine con fotografia inedite e note compilate - oltre che dalla stessa Patti Smith - anche dal leader dei Radiohead Thom Yorke e dal produttore Scott Litt.

L’ormai disciolto gruppo capitanato da Michael Stipe ha reso disponibile in Rete, a titolo di anticipazione, una versione alternativa di “Leave”, la sesta traccia del disco.

“New Adventures in Hi-Fi” fu l’ultimo disco realizzato dai R.E.M. con, in formazione, il batterista originale Bill Berry, che lasciò il gruppo l’anno successivo la pubblicazione: apprezzato (quasi) all’unanimità dalla critica, e considerato da Yorke “l’espressione del gruppo al proprio apice creativo”, il disco raggiunse il numero uno nelle classifiche di vendita americane e in quelle di gran parte dei paesi europei, fermandosi per solo al quindi posto nelle chart italiane.