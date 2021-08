J-Ax: “Non me ne è mai fregato un cazzo di definirmi artista”. L’intervista

“Oh bro, ma che stai ancora appresso veramente a quel bollito cringe di J-Ax? Ma la musica è altro cazzo oh”. L’introduzione di “Surreale”, il nuovo progetto di J-Ax in uscita oggi, è una fotografia ironica e nitida, perfetta per entrare nel mondo del rapper milanese. Questo nuovo capitolo discografico è un ulteriore tornado di suoni, parole, generi e influenze con un denominatore comune: la storia di un artista, anche se il termine non gli piace, che da quasi trent’anni surfa sulle onde della musica italiana.

Come è composto “Surreale”?

“Nasce come repack del disco ‘ReAle’ (pubblicato nel gennaio del 2020): l’idea iniziale era quella di aggiungere 4-5 inediti, ma il disco originale, durante il lockdown, ha raggiunto il platino. E così ho pensato a un’espansione, proprio come fosse un videogioco in cui far convivere più anime: ci sono parecchie canzoni nuove che allargano i confini di ‘ReAle’, ma c’è anche ‘J-Axonville – Uncool and Proud’. Un album punk-rock che ho diffuso gratuitamente su Soundcloud durante il lockdown, inviandolo ai mei fan più stretti e che in poco tempo ha raggiunto, incredibilmente, il milione di ascolti. È tutto ‘surreale’, come la cover di questo progetto dalle più facce”.

Non c’è un “rischio confusione”?

“No, però è vero che alcuni non capiscono la mia dualità. Amo l’horror di Wes Craven e i film della Pixar. Passo da Toxic Avenger della Troma ai Simpson. Lo dico in una canzone: ‘sono fan della Machete, ma anche di Laura Pausini, anche se non ci credete’”.

Canti anche “e sono il nemico dei fasci, ma pure degli indie e dei fighetti”.

“Nel brano ‘Amo l’odio’ dico chiaramente che non ho paura dei commenti negativi. Oggi molti artisti hanno timore a prendere posizione per evitare gli haters. Ecco, per me quelli sono dei ‘venduti’. Sembra paradossale, ma l’odio, ancora oggi, mantiene alta la mia fiamma. Mi offre l’occasione di tirare fuori la mia rabbia, di dimostrare ancora qualche cosa. E quindi: fanculo il peace and love (sorride, ndr)”.

Il pezzo “Stronzi”?

“Racconta quello che abbiamo sotto gli occhi: il Covid ha fatto uscire il peggio di quello che siamo. C’è anche tanta ironia in quel brano: altro che migliori, da tutto questo ne usciremo più stronzi. E poi, provocatoriamente, mi metto nei panni di chi attacca il mio mondo, di quelli che ci dicono che se ne fregano dei Bauli in Piazza, che provano a zittirci con il solito ‘pensate a cantare’. Sono quelli che pensano solo a loro stessi”.

Sui No Vax non ti sei risparmiato. Hai messo nel mirino anche Eric Clapton in alcuni tuoi interventi sui social.

“Li voglio fuori dalla mia vita e fuori dai miei fan. Dopo esserci quasi rimasto, avendo avuto il Covid, dopo aver sentito sulla pelle la paura di rendere mio figlio orfano, ho perso la pazienza”.

Sul concerto molto discusso organizzato da Salmo a Olbia, qual è il tuo parere?

“Sono stato zitto perché tutto quello che di giusto si poteva dire, lo ha già detto Fedez. Sono d’accordo con lui sull’analisi di quel fatto, non su quello che lui pensa di Salmo, artista che io stimo molto. Detto questo capisco la rabbia di Salmo: il mondo dei concerti è limitato, mentre fuori da quell’ambito la gente fa il cazzo che vuole. Ma la rabbia porta a fare scelte sbagliate. Ed è quello che è successo”.

Che cosa pensi della frase di Salmo: “Non definitevi artisti se non avete le palle per infrangere le regole”?

“Si è artisti quando si infrangono le regole dell’arte, dei benpensanti, della morale, ma non della società. Visto che sono un artista, posso superare i limiti di velocità? Posso bruciare i rossi? Dobbiamo perdonare a Roman Polanski lo stupro della ragazzina solo perché è un artista? Non credo proprio”.

Sembra che non ti piaccia neppure il termine “artista”…

“Ma infatti è così. Non me ne è mai fregato un cazzo di definirmi ‘artista’. Quando penso a questo termine, mi vengono in mente Michelangelo, Gaber, Jannacci, De André. Io preferisco l’espressione all’americana ‘intrattenitore’. Se poi qualcuno mi definisce ‘artista’, beh, grazie, lo lascio dire agli altri, ma come disse Stephen King ‘il sole batte anche sul culo di un cane’”.

Per il concerto al Forum di Milano, annullato per la pandemia, hai deciso di restituire i soldi dei biglietti. Quando pensi di tornare sul palco?

“Tornerò a fare i live quando si potranno fare in totale sicurezza. Per la maggior parte degli italiani il nostro non è un lavoro, inoltre la politica insegue consensi, quindi a noi non bada. Ma questo non giustifica fare peggio degli altri. Se i tifosi fanno assembramenti, il mondo della musica deve essere migliore e non farli. Abbiamo un seguito. Io voglio avere la coscienza pulita, non voglio pensare di aver messo in pericolo la salute di qualcuno per un mio live”.

Il progetto punk-rock “J-Axonville – Uncool and Proud” avrà mai una dimensione dal vivo o rimarrà solo sul web?

“Voglio realizzare un tour nei disco-pub. Lo voglio fare in mutande, facendomi tirare la birra addosso”.

Come nasce J-Axonville?

“Era una vita che volevo realizzare un disco punk-rock in cui a parlare fosse un vecchio con la prostatite. Durante il lockdown ho realizzato il sogno. In ogni brano del progetto ci sono citazioni di band che amo come Ramones, Queens of Stone Age, Bad Religion, Blink 182, Nofx. Sono fan del punk melodico californiano. Quando nel 2006 sono stato a Los Angeles ho avuto modo di conoscere i Queens of Stone Age, è stato un onore”.

Gruppo punk-rock preferito in assoluto?

“I Rancid, sono i miei idoli. In America tutto questo filone ormai è un ‘classico’ e infatti sta diventando un mattone su cui costruire dell’altro. Guarda il lavoro che sta facendo Machine Gun Kelly: mischia il punk-rock con il rap e la trap. Non è un caso che con lui lavori Travis Barker, batterista dei Blink 182. Si sta aprendo un nuovo mondo”.

È lo stra-citato “ritorno alle chitarre”?

“Sì, in America c’è già stato. In Italia non saprei”.

I Maneskin?

“Sì, ma qui da noi c’è sempre stata una sorta di avversione per le chitarre elettriche. Comunque sarebbe bellissimo vedere le radio sempre più costrette a passare brani con chitarroni. Attendo il giorno in cui i programmatori dovranno piegarsi a questi suoni. Ho sempre flirtato con il rock e con il punk, con la musica suonata con gli strumenti, per intenderci: J-Axonville è un’esaltazione di quella passione, che non ha secondi fini”.

Ti definisci “Uncool”. Ma è davvero così?

“Guarda, la gente cool oggi fa più morti delle polveri sottili. Non è il mio caso. Quello che fanno le persone cool viene emulato dalla massa, si diffonde, diventa moda e poi tutto, da un giorno all’altro, viene riciclato. Con questo processo si bruciano intere carriere”.

Intendi carriere di giovani artisti?

“Le nuove scene musicali non hanno neppure tempo di svilupparsi. Esplodono, diventano mainstream e poi si sgonfiano. La mia storia è iniziata ben prima dell’accelerazione del consumo di oggi. E questo mi ha aiutato”.

A quasi cinquant’anni giochi ancora nelle fasce alte del campionato musicale italiano. Sei una mosca bianca. Perché?

“Perché ho una fanbase forte. Tutte le volte che sono stato in basso, non mi sono demoralizzato. Credo nella teoria dei 3.000 fan: se hai 3.000 persone incazzate che ti seguono, anche in un mercato come questo, puoi sopravvivere. Inoltre quando ho raggiunto dei risultati, ottenendo dei soldi, non mi sono comprato una macchina o l’orologio d’oro, ma ho sempre di più potenziato il mio studio. Sono come Lex Luthor che ha creato il raggio laser. Se un giorno le etichette mi dovessero dire ‘stop’, me ne fregherei. Posso produrre e lanciare la musica da solo. Nessuno mi può fermare (sorride, ndr)”.

Errori recenti che hai commesso?

“Il programma televisivo ‘Sorci verdi’. Da lì sono usciti Rovazzi, le Coliche, Michela Giraud, uno degli autori era Valerio Lundini: a loro è andata alla grande, ma io l’ho preso in culo. Non è andata come speravo”.