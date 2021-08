Carmen Consoli, a Verona omaggio dal vivo a Battiato con Levante, Colapesce e Dimartino. Video

Si è tenuto ieri sera all’Arena di Verona “25 anni mediamente isterici”, evento speciale dal vivo con il quale Carmen Consoli ha festeggiato il suo quarto di secolo di attività artistica. Tra gli altri brani proposti al pubblico della storica venue scaligera la cantautrice siciliana ha eseguito - insieme a Levante e Colapesce e Dimartino, anche loro tutti di origini siciliane - “Stranizza d’amuri”, brano di Franco Battiato originariamente incluso nell’album “L'era del cinghiale bianco”, pubblicato dal grande cantautore recentemente scomparso nel 1979.

Tra gli altri ospiti che hanno preso parte all’evento solo da segnalare Mario Venuti, Irene Grandi, Elisa, Manuel Agnelli, Marina Rei, Max Gazzé, Daniele Silvestri, Finaz, Samuele Bersani, Nada e Tosca. Ecco, di seguito, i brani eseguiti, con i relativi featuring:

SETLIST