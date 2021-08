Ed Sheeran, dal vivo a Coventry due brani dal nuovo album. Video

Ed Sheeran ha presentato per la prima volta dal vivo ieri sera, in occasione di un concerto a Conventry, due brani inclusi nel suo nuovo album, “=”, atteso nei negozi per il prossimo mese di ottobre: di scena presso HMV Empire nella cittadina delle West Midlands per celebrare il centesimo anniversario di attività della storica catena di negozi di dischi, la voce di “Shape of You” - davanti a una platea composta da circa 1500 spettatori - ha eseguito “First Times” e “Overpass Graffiti”, entrambi inclusi nella tracklist dell’ideale successore di “÷” del 2017 - senza contare il disco di collaborazioni “No. 6 Collaborations Project” del 2019.

In scaletta hanno trovato posto anche cavalli di battaglia come “Castle On The Hill”, “Thinking Out Loud”, “The A Team” e la stessa “Shape Of You”, oltre che alle recenti “Bad Habits” e “Visiting Hours”.

“Amo avere qui davanti un pubblico, e tornare a suonare in spazi come questo: è fantastico”, ha dichiarato l’artista dal palco: “E’ passato tanto tempo dall’ultima volta che ho fatto un concerto con un tetto sopra la testa, e mi piace davvero molto. E’ in posti come questi che ho passato un sacco di serate durante la promozione dei miei due primi album, suonando in teatri e locali: resta sempre la situazione che preferisco”.

“‘=’ è un disco molto personale, che per me significa molto”, aveva spiegato Sheeran presentando al pubblico la sua nuova fatica in studio: “Negli ultimi anni la mia vita è cambiata molto: mi sono sposato, sono diventato padre e ho avuto un lutto, e nel corso dell’album rifletto su queste cose. Lo vedo come un disco di formazione, e non vedo l’ora di farvelo sentire”.