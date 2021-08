Noel Gallagher: ‘Mio figlio di 10 anni mi ha insegnato a suonare ‘Back in Black’ degli AC/DC’

Il bello di vivere in una famiglia di musicisti è - anche - il tavolta sorprendente scambio di influenze tra generazioni. Lo sa bene il già principale compositore degli Oasis Noel Gallagher: intervistato da Radio X, il cantante, chitarrista e autore mancuniano ha rivelato come uno dei suoi figli - Sonny, di dieci anni, avuto dalla sua attuale moglie Sara MacDonald, sposata nel 2011 - gli abbia insegnato a suonare uno dei brani più classici del rock, “Back in Black” degli AC/DC.

“Se la sta cavando bene con la chitarra, la suona ogni notte”, ha raccontato il maggiore dei fratelli terribili del brit rock: “Io davvero non sapere come suonare il riff di ‘Back in Black’, che è famosissimo, e lui me l’ha insegnato. E’ un rocker, gli piacciono gli AC/DC e i Queen: cazzo, è fantastico. Spero non abbia iniziato troppo presto, e che una volta arrivato a 18 anni sia già annoiato. E’ il mio piccolo orgoglio”.

A Sonny si prepara un futuro analogo a quello del figlio di un amico di suo padre, Elijah Hewson, il figlio di Bono degli U2 che oggi si sta mettendo in luce con la sua band, gli Inhaler? “Il mio piano è sempre stato quello di non dirgli mai ‘Bene: tuo padre è un musicista, quindi diventerai un musicista anche tu’, perché conosco un sacco di ragazzi che se lo sono sentito dire e che poi, una volta arrivati a 21 anni, hanno rinunciato”, ha chiarito Noel: “La mia tattica è stata quella di lasciare degli strumenti musicali in giro per casa. Sonny ha sempre avuto nella sua stanza delle piccole tastiere e una chitarra. Un giorno l’ha presa in mano e ha provato a suonarla, e ci si è appassionato”.

La voce di “Don’t Look Back in Anger”, tuttavia, non ha rinunciato, in un’occasione, a ristabilire la gerarchia familiare. “Sonny si stava esercitando su un paio di cose”, ha raccontato in conclusione Gallagher: “C’era anche ‘Smoke on the Water’ [dei Deep Purple]. Una sera torna a casa da scuola e mi chiede: ‘Puoi suonarmi ‘Thunderstruck’ degli AC/DC?’. Io, timidamente, gli ho risposto: ‘No’. E lui mi fa: ‘C’è un tizio a scuola da noi che la sa fare ed è in seconda. Tu in che classe sei?’. Io: ‘Sono nella classe di 76 milioni di sterline, ecco in che classe sono: che ne dici?”.