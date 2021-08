Kanye West vuole cambiare nome (anche all’anagrafe)

La modifica del proprio nome d’arte non è infrequente nella storia della musica popolare - basti pensare ai casi, famosissimi, di Prince e Puff Daddy: più raro, tuttavia, è che il cambiamento riguardi i propri dati anagrafici. Kanye West, che a breve spedirà sui mercati la propria decima fatica in studio di registrazione, “Donda”, ha depositato presso le autorità americane i documenti per cambiare il proprio nominativo da Kanye Omari West a Ye, senza alcun altro nome e cognome. Le ragioni addotte nella pratica, secondo quanto riferito dai media d’oltreoceano, sarebbero “personali”: al momento, il procedimento è al vaglio del tribunale di Los Angeles, che nelle prossime settimane delibererà nel merito.

La volontà di West di cambiare il proprio nome in Ye non è nuova: già nel 2018 il rapper nato ad Atlanta ma cresciuto a Chicago spiegò le ragioni della sua scelta. “Credo che Ye [in inglese arcaico ‘voi’] sia la parola più utilizzata nella Bibbia”, chiarì l’artista al proposito in occasione dell’uscita del proprio ottavo album, intitolato appunto “Ye”: “E nelle scritture indica ‘tu’. Quindi io sono te, io sono noi, e noi siamo noi. ‘Kanye’ significa ‘unico’, Ye è un riflesso del nostro bene, del nostro male, della nostra confusione, di tutto”.

Il nuovo disco di West, “Donda”, dovrebbe essere pubblicato domani, venerdì 27 agosto: l’album sarà venduto anche in bundle con uno speciale smart speaker che permetterà un ascolto personalizzato delle tracce che lo compongono.