Nirvana, l’ex bambino della copertina di ‘Nevermind’ chiede che la cover dell’album venga cambiata per sempre

Si registra un nuovo, surreale capitolo nella già di per sé surreale vicenda di Spencer Elden, l’ex bambino che trent’anni fa, all’età di appena quattro mesi, venne ritratto sulla copertina di “Nevermind”, il disco più popolare della band di Kurt Cobain e album simbolo del grunge, e che oggi chiede agli stessi Nirvana - e alla loro casa discografica, e al fotografo che firmò lo scatto, e all’art director che curò le grafiche del lavoro - 150mila dollari a titolo di risarcimento per i danni patiti dopo essere stato “sfruttato come soggetto” in un prodotto “pedopornografico”.

A colloquio con l’agenzia Associated Press Maggie Mabie, una dei legali che sta assistendo Elden nella vicenda giudiziaria, ha spiegato come tra le richieste avanzate dal suo assistito ci sia anche il “ritiro” definitivo dell’artwork del disco dai mercati: “Se verrà pubblicata una riedizione per il trentesimo anniversario, non vuole che il mondo intero veda i suoi genitali”, ha precisato Mabie.

La richiesta di Elden cozza non solo con il volere di Kurt Cobain, che all’epoca della pubblicazione del disco si impuntò perché la foto non fosse censurata (“Chi si sente offeso da questa immagine probabilmente è un pedofilo latente”, sostenne lo stesso frontman, autore e chitarrista), ma anche con la condotta che lo stesso Elden ha tenuto nel corso degli ultimi anni, per esempio nel 2016, quando in occasione del venticinquesimo anniversario dalla pubblicazione del lavoro, acconsentì a ricreare l’iconica cover.

La linea dei legali di Elden, tuttavia, è che tra il suo essersi prestato al servizio fotografico cinque anni fa e le sue richieste odierne non ci sia alcuna contraddizione: intervistata al proposito dal New York Times, Mabie ha spiegato come il suo assistito, dopo le foto del 2016, si sia accorto di aver portato a “sfruttare ulteriormente la sua immagine da bambino” con il suo comportamento. “Finalmente ha il coraggio di ritenere queste persone responsabili”, ha chiarito l’avvocato circa il ritardo con il quale è stata depositata la causa.