Patti Smith, è uscito l’EP dal vivo ‘Live at Electric Lady’: ascolta

Patti Smith ha reso disponibile online “Live at Electric Lady”, EP dal vivo frutto di una partnership con Spotify registrato presso gli Electric Lady Studios di New York, sale di ripresa e produzione volute, concepite e aperte da Jimi Hendrix negli anni Settanta: il lavoro si compone di sette canzoni, in parte ascrivibili al repertorio della storica voce di Chicago - come “Ghost Dance”, “Broken Flag” e “Birdland” - e in parte cover di artisti di riferimento come Bob Dylan (“One Too Many Mornings”) e Stevie Wonder (“Blame it on the Sun”).

“Siamo molto orgogliosi di far parte della serie ‘Live at Electric Lady’ - nostro studio di registrazione preferito - di Spotify", ha dichiarato la cantante in una nota: “E’ stata una sfida unica, che ci è stata offerta da una piattaforma entusiasmante e innovativa. Siamo grati a Spotify per il generoso supporto e averci concesso la disponibilità di presentare una performance dal vivo con tutte le sue potenzialità di rischio e di sorpresa”.

“Prima di registrare, ho discusso delle opzioni di cover da presentare a Patti con Tony Shanahan, suo bassista/pianista nonché direttore musicale di lunga data”, ha spiegato il direttore degli Electric Lady Studios Lee Foster: “Dovevamo ancora dire a Patti che speravamo di registrare una cover durante la sessione, ma lei ancora non lo sapeva. I giorni passavano e io e Tony non riuscivamo a trovare la canzone giusta insieme. Poi, quando ormai pensavamo di essere a un punto morto, mi ha chiamato eccitato e mi ha chiesto ‘è 'Blame It On the Sun' da Talking Book [l'album di Stevie Wonder del 1972 registrato proprio all'Electric Lady]?" Ho guardato velocemente per confermare e gli ho detto di sì. Per nessun motivo quella mattina Patti gli aveva scritto per dirgli che la canzone le era rimasta in testa e che voleva che la band la imparasse”.

Patti Smith era attesa, insieme a Bruce Springsteen, Elvis Costello, Killers e Paul Simon al NYC: The Homecoming Concert, mega evento dal vivo in programma a Central Park lo scorso weekend: lo show, al quale sono riusciti comunque a esibirsi una manciata di artisti - tra i quali Andrea Bocelli - è stato sospeso a causa delle avverse condizioni metereologiche.