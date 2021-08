Rolling Stones, per la stampa UK ‘nessun rinvio del tour dopo la morte di Charlie Watts’

La morte di Charlie Watts, avvenuta appena lo scorso martedì, 24 agosto, non ritarderà la partenza dell’ultima branca del No Filter Tour, la serie di date negli Stati Uniti che vedrà i Rolling Stones impegnati sui palchi americani a partire dal prossimo 26 settembre: lo sostiene il Sun, che ha raccolto da fonti vicine allo staff della band di Mick Jagger e Keith Richards indiscrezioni circa l’orientamento assunto dalla formazione nelle ultime, dolorose ore.

Nonostante il primo appuntamento, quello fissato al Dome dell’American Center di St. Louis, sia fissato a un mese e due giorni dalla scomparsa di Watts, quindi, nessuna pausa sarà imposta in segno di lutto: “Vogliono rendere i loro show una celebrazione della sua vita”, ha fatto sapere la solita, anonima gola profonda, “Per loro era come un fratello, ma sanno che Charlie avrebbe odiato l’idea di cancellare i concerti. Del resto aveva già acconsentito alla fatto che il tour si facesse senza di lui, quindi i Rolling Stones onoreranno i suoi desideri”.

Al di là degli accordi interni al gruppo - Watts, già 16 anni fa, aveva immaginato che le attività dal vivo del gruppo potessero procedere anche senza di lui - occorre considerare come la macchina messa in moto dal No Filter Tour sia titanica. La serie di eventi, la cui unica tappa in Italia ebbe luogo nel 2017 a Lucca, è caratterizzata da una produzione titanica - solo palco principale misura 60 metri di larghezza, con una passerella a T che si insinua nel parterre per 28 metri - che non solo muove un’enorme quantità di uomini e mezzi, ma che macina numeri da capogiro al botteghino: a oggi la tournée ha incassato oltre 415 milioni di dollari per un totale di 2 milioni e 290mila biglietti staccati.