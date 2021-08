L'incredibile parte di basso di "You Can Call Me Al" di Paul Simon

"You Can Call Me Al" è una delle canzoni più conosciute della produzione solista di Paul Simon, è il singolo principale del suo album uscito nel 1986, "Graceland". Uno dei segreti di questo brano, che non ebbe un successo immediato, ma che si insinuò poco per volta nelle grazie del pubblico è il suo break di basso. L'artefice di quel velocissimo riff musicale è stato il bassista Bakithi Kumalo, che Paul Simon aveva incontrato in Sud Africa nel 1985 quando vi si recò per trovare ispirazione per questo suo sesto album in studio.

Kumalo lo ha recentemente ricordato specificando che la canzone venne registrata alla Hit Factory di New York, dove il musicista newyorkese lo aveva portato insieme agli altri musicisti sudafricani che parteciparono al disco per finire le sedute di registrazione: "Era il 10 maggio (del 1986, ndr), il giorno del mio compleanno. Non sapevo cosa sarebbe successo, ma quando arrivammo all'esaurimento ci fermammo. Così chiesi a Paul... gli dissi, 'Paul, posso suonare qualcosa? Oggi è il mio compleanno.'" Paul Simon si disse d'accordo.

Ricorda l'ingegnere del suomo Roy Halee: "Paul di certo non avrebbe detto a quei ragazzi cosa suonare. Le sedute dovevano svolgersi entro determinate ore prima che arrivasse l'autobus per portarli via tutti. Paul è un organizzatore eccezionale, è estremamente intelligente ed è stato bravo a determinare quale sezione sarebbe stata migliore per il bridge, un ritornello o un'introduzione mentre stringeva amicizie con i membri del gruppo con cui poteva comunicare".



Usando un basso Washburn senza tasti, Kumalo fissò la prima metà del riff; la seconda parte venne creata sul pannello di controllo mandando all'indietro la prima metà.

La tecnica reversibile funzionò bene per la versione in studio del brano, ma poi Kumalo dovette suonare quel riff. Disse il bassista: "Ero molto nervoso, spaventato. Così ho chiamato tutte le persone che usano i pedali nel mondo e ho chiesto, 'Per favore, avete qualcosa che possa far suonare il mio basso in quel modo?' E non era possibile".



Bakithi Kumalo tentò con tutta una serie di pedali, nessuno dei quali produsse il suono desiderato. "Ho provato e riprovato e ho imparato. Ho imparato ad avvicinarmi a quello che avevo fatto nel disco. E ha funzionato."



Roy Halee ricorda il bassista sudafricano: "Lui era incredibile. Per me, quelle sedute di registrazione erano tutte incentrate sul basso. Sembrava sempre molto potente, ogni volta che io e Paul tornavamo a New York ascoltavamo e ascoltavamo e ascoltavamo il materiale, è stato il basso che mi ha davvero eccitato."



Dice ancora Kumalo: "È stata una sfida, ma sono contento che mi abbiano fatto questo regalo di compleanno. È lì per la prossima generazione. Non abbiate paura di correre dei rischi".