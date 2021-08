Esce 'Comic Submarine', la storia dei Beatles a fumetti

“Il capobanda intellettuale e sarcastico. Il luogotenente diplomatico e belloccio. Il sottufficiale silenzioso e riflessivo. La recluta simpatica e nasuta. A pensarci, anche in carne e ossa i Beatles erano già personaggi di un fumetto o di un cartone animato.”

Così scrive Franco Zanetti nell’introduzione di 'Comic Submarine' - volume in uscita per Vololibero edizioni il prossimo 24 settembre che potete acquistare qui - dove sono raccolte 150 tavole in bianco e nero disegnate da Massimo Cavezzali e che hanno come protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

“Comic Submarine” ripercorre per episodi la vita della band di Liverpool raccontata in maniera caricaturale, ironica e affettuosa e filtrata attraverso l’occhio e la matita di Max Cavezzali, uno dei più apprezzati disegnatori italiani nonché grande conoscitore del quartetto e amante della musica. A completare i disegni e i “fumetti” di ogni tavola c’è il commento e la contestualizzazione del giornalista Franco Zanetti, principale storico e studioso dei Beatles in Italia, che cura anche la prefazione del libro. Ad arricchire ulteriormente la pubblicazione anche un contributo del giornalista Enzo Gentile.