L'addio di Nick Mason a Charlie Watts

La morte di Charlie Waters ha squassato il mondo del rock toccandolo nel profondo. Tra quanti ne sono rimasti profondamente colpiti vi è anche il batterista dei Pink Floyd Nick Mason che ha ricordato il suo omologo dei Rolling Stones con un affettuoso messaggio.

Ecco cosa ha scritto il 77enne Mason sui suoi social network per salutare Charlie Watts: "E' molto triste perdere Charlie. Forse il più sottovalutato tra i grandi batteristi del rock'n'roll. Nessun corso o tutorial, niente assoli o fantasiosa ginnastica, solo il giusto sentimento per la musica. Ti rendevi conto di quanto fosse perfetto solo quando provavi ad emularlo e comprendevi come era semplicemente costruito per funzionare molto meglio di una qualsiasi delle possibilità alternative. Non ho mai sentito una versione migliore della parte di batteria di una canzone degli Stones di quella dell'originale di Charlie...e il suo lavoro con l'orchestra jazz ha mostrato che non era limitato a una sezione ritmica R&B...e questo solo per il suonare, c'è anche il riconoscimento che forse - no, probabilmente – è stata la figura più cool sul palco nella storia del rock. Andare in giro per tutto il palco va benissimo, ma limitare la propria presenza a togliersi la giacca e appenderla allo schienale della sedia deve essere particolarmente zen. Riposa in pace, Charlie! e grazie per quello che hai dato a tanti di noi che hanno imparato da te."