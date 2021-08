I Dead & Company hanno proposto a Woodstock la scaletta che i Grateful Dead suonarono nel 1969

Lo scorso lunedì, i Dead & Company - band formata dagli ex Grateful Dead Bob Weir, Mickey Hart e Bill Kreutzmann con l'aggiunta di John Mayer, Oteil Burbridge e and Jeff Chimenti - hanno tenuto un concerto al Bethel Woods Center for the Arts, ovvero il sito dove si svolse il festival di Woodstock nell'estate del 1969. Per celebrare l'occasione, il gruppo ha riproposto l'intera scaletta del live dei Grateful Dead del 16 agosto 1969.



Dopo aver aperto il concerto con alcune cover dei Grateful Dead Bob Weir si è rivolto al pubblico dicendo, "Cinquant'anni fa, proprio qui, abbiamo provato questa piccola sequenza e per noi non andò molto bene, quindi ci riproviamo".

I Grateful Dead suonarono a Woodstock il 16 agosto 1969 e Weir ricorda che pioveva così tanto che il palco era tutto bagnato e lui prendeva la scossa ogni volta che toccava la chitarra. Il set dei Grateful Dead alla leggendaria tre giorni di pace, amore e musica recitava, "St. Stephen", "Mama Tried", "Dark Star", "High Time" e "Turn On Your Love Light".



Il live dei Dead & Company fortunatamente è stato meno drammatico di quanto non fu cinquant'anni orsono. Il tour del gruppo proseguirà per altri due mesi e si chiuderà il giorno di Halloween all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Ai loro concerti si applicano le linee guida richieste per contenere la pandemia, richiedendo quindi ai possessori dei biglietti di fornire una prova della vaccinazione o un test Covid negativo effettuato nelle ultime 48 ore, come riportato in un loro comunicato: "Richiedere vaccinazioni e test è uno dei modi migliori per proteggere la salute e la sicurezza della nostra band, della crew e dei fan. Non esistono eccezioni a queste norme".

Setlist:

Hell in a Bucket

Easy Wind

Loser

Brown-Eyed Women

Throwing Stones

Row Jimmy

Lost Sailor

Saint of Circumstance

St. Stephen

Mama Tried



Dark Star

High Time

Turn On Your Love Light

Drums

Space

Deal

Standing on the Moon

Encore:

Ripple