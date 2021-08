Charlie Watts, il video dell'ultimo concerto con i Rolling Stones

Il batterista dei Rolling Stones Charlie Watts è morto nella giornata di ieri all'età di 80 anni. E' entrato nella band nel 1963 ed è l'unico, insieme a Mick Jagger e Keith Richards, ad aver partecipato a gli album in studio del gruppo.



Una dichiarazione del suo portavoce ne ha comunicato il decesso con queste parole: "È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts. È morto oggi serenamente in un ospedale di Londra, circondato dalla sua famiglia”.

L'ultima esibizione in concerto di Charlie Watts con i Rolling Stones ha avuto luogo il 30 agosto 2019 all'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, nell'ambito del 'No Filter Tour', ad oggi l'ultima tournee della formazione britannica. Più sotto potete trovare la scaletta e l'intero video del live.

Setlist:

01. ‘Jumpin’ Jack Flash’

02. ‘It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)’

03. ‘Tumbling Dice’

04. ‘Out Of Control’

05. ‘Under My Thumb’ (by request)

06. ‘You Can’t Always Get What You Want’

07. ‘2120 South Michigan Avenue’

B-Stage / Acoustic:

08. ‘Sweet Virginia’

09. ‘Dead Flowers’

10. ‘Sympathy For The Devil’

11. ‘Honky Tonk Women’

12. ‘You Got The Silver’

13. ‘Before They Make Me Run’

14. ‘Miss You’

15. ‘Paint It, Black’

16. ‘Midnight Rambler’

17. ‘Brown Sugar’

Encore:

18. ‘Gimme Shelter’

19. ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’