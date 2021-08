Carlos Santana annuncia l'uscita di “Blessings and Miracles”

Carlos Santana ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, “Blessings and Miracles”, per il prossimo 15 ottobre. La pubblicazione del disco è stata anticipata da quella dei singoli "Move" e "She's Fire". "Move" vede il chitarrista messicano collaborare nuovamente con Rob Thomas, il cantante dei Matchbox 20, a oltre venti anni di distanza dal successo di "Smooth", brano incluso in "Supernatural" album uscito nel 1999.

Del nuovo album Santana racconta: "Il titolo di questo album deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli. Il mondo ti programma per non essere degno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'anima: sono indistruttibili e immutabili. Questi sono i tre elementi principali di questo album.”

Oltre a Rob Thomas, all'album collaborano un grande numero di artisti tra cui Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, American Authors e Narada Michael Walden. Il disco include anche la partecipazione del figlio Salvador Santana alle tastiere e alle voci e della figlia Stella Santana.

Parlando del primo singolo, "Move", il 74enne chitarrista dice: ""Move" è nato in modo molto simile a come è successo con "Smooth”. C'era come un'intelligenza divina dietro le quinte, ed io sapevo solo che dovevo registrarlo con Rob. La canzone parla di risvegliare le tue molecole. Accenditi e attivati: muoviti. Quando io e Rob lavoriamo insieme, abbiamo un suono splendido".

Il secondo estratto dall'album, "She's Fire", è stato scritto da Diane Warren, e vede Santana affiancato dal rapper G-Eazy. "Sono così onorato che Diane mi abbia contattato e mi abbia inviato le sue canzoni", dichiara Santana. E quanto a G-Eazy: “È così talentuoso. Sono entusiasta di come suoniamo entrambi in questa canzone. Mi ricorda quando Bill Graham una volta mi disse: 'La tua musica è spirituale e sensuale. Questo è quello che sei.' E questo è il messaggio di "She's Fire"”.

La registrazione del disco, a causa del Covid, è stata portata avanti a distanza, nota Santana: "È incredibile come, al giorno d'oggi, si possa registrare insieme senza essere nello stesso studio.

Chiudo gli occhi e sono nella stessa stanza con chiunque stia suonando, anche se è da qualche altra parte ed è lontano. Condividiamo le frequenze insieme”. Mentre sui tanti artisti che hanno partecipato a questa sua ultima fatica crede ci sia della magia, "Non scelgo le persone, è come se fossi stato scelto. Ma, ovviamente, sono onorato di lavorare con artisti così incredibili. Sono un surfista che cavalca quelle onde che diventano canzoni di diversi artisti, creatori e architetti. Sono molto fortunato ad avere l'opportunità di farlo. È un regalo che non dò mai per scontato".

Il tour di Santana in cui presenterà dal vivo le canzoni di "Blessings and Miracles" partirà l'11 settembre da Atlantic City, New Jersey, e proseguirà per diverse date negli Stati Uniti.

Tracklist:

1. "Ghost of Future Pull/ New Light"

2. "Santana Celebration"

3. "Rumbalero" (feat Salvador Santana & Asdru Sierra)

4. "Joy" (Carlos Santana & Chris Stapleton)

5. "Move" (Carlos Santana, Rob Thomas, Zac Barnett & American Authors)

6. "A Whiter Shade of Pale" (feat Steve Winwood)

7. "Break" (feat Ally Brooke)

8. "She’s Fire" (Diane Warren, G-Eazy & Carlos Santana)

9. "Peace Power" (feat Corey Glover)

10. "America for Sale" (feat Kirk Hammett & Marc Osegueda)

11. "Breathing Underwater" (feat Stella Santana, Avi Snow, MVCA)

12. "Mother Yes"

13. "Song for Cindy"

14. "Angel Choir" (feat Gayle Moran Corea)/ All Together (feat Chick Corea)

15. "Ghost of Future Pull II"