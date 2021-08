Giorgio Gaber, serata tributo il 31 agosto a Milano

Il prossimo 31 agosto al Castello Sforzesco di Milano nell'ambito dell’Estate Sforzesca si terrà 'Slow Gaber – Omaggio al Signor G' una serata dedicata a Giorgio Gaber, artista scomparso il primo gennaio 2003 all'età di 63 anni.

Il centro dello spettacolo sarà rappresentato dalla reinterpretazione di alcuni brani di Giorgio Gaber che darà Morgan. Ci sarà inoltre una rilettura strumentale di una band diretta da Federica Pellegrinelli formata da musicisti diplomati al CPM Music Institute e il contributo di alcuni che porteranno sul palco la loro testimonianza, fra i quali Massimo Bernardini, Michele Mozzati, Claudio Trotta e Paolo Dal Bon per la Fondazione Gaber. Non mancheranno contributi filmati, anche inediti. Saranno infatti presentate per la prima volta immagini esclusive di due grandi amici di Gaber: Enzo Jannacci, che canta “Vincenzina e la fabbrica” accompagnato alla chitarra dallo stesso Gaber e l'interpretazione di Franco Battiato del brano “La parola io” al Festival Gaber di qualche anno fa.

In aggiunta verrà proposto il monologo finale di “Io quella volta lì avevo venticinque anni”, l’ultimo spettacolo in prosa scritto da Gaber insieme a Luporini che, grazie a Claudio Bisio, è stato possibile far conoscere al pubblico. Viaggeremo dalla fine degli anni Cinquanta a Milano, dalle prime esperienze come chitarrista, fino agli esordi come interprete e autore, al duo I Corsari con Enzo Jannacci, ai successi con la Dischi Ricordi diventati poi dei classici, alle canzoni dedicate ai personaggi della sua città, per arrivare alla svolta che ha portato all’invenzione del Teatro-Canzone, un nuovo linguaggio, creato con Sandro Luporini.