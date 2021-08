E il prossimo tour dei Rolling Stones? Quando Charlie Watts disse: ‘Se dovessi morire...’

A parte lasciare il vuoto enorme nel cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo, la scomparsa di Charlie Watts - il batterista dei Rolling Stones morto ieri, martedì 24 agosto, all’età di 80 anni - lascia in sospeso una questione di primaria importanza sull’operatività a medio-breve termine della band di Mick Jagger e Keith Richards: che ne sarà delle date del No Filter Tour che dovrebbe vedere la corazzata rock britannica di scena negli USA tra i prossimi mesi di settembre e ottobre?

La band, al proposito, aveva già fatto sapere di avere già ingaggiato Steve Jordan, collaboratore di lunga data di Keith Richards - con gli X-pensive Winos - e apprezzatissimo turnista per, tra gli altri, Eric Clapton e John Mayer per rimpiazzare Watts, che all’inizio di questo mese fece sapere di non avere in programma di prendere parte all’imminente stringa di date negli States su consiglio dei medici. La prima data in calendario è fissata a St. Louis per il prossimo 21 settembre: dal punto di vista pratico, ovviamente, non ci sarebbero problemi. Umanamente parlando, tuttavia, rimettere in moto la macchina a nemmeno un mese dalla scomparsa di quello che per sessant’anni è stato il suo motore ritmico potrebbe apparire un po’ indelicato, anche agli occhi dei fan più tolleranti.

L’eventualità della morte di uno degli elementi del gruppo e dell’eventuale stop alle attività dal vivo come conseguenza diretta della perdita, tuttavia, era già stata presa in considerazione proprio dallo stesso Watts: il batterista ne parlò pubblicamente nel 2005, un anno dopo la diagnosi di tumore alla gola, che l’artista riuscì in ogni caso a superare.

A colloquio con uno degli speaker di Virgin Radio UK, l’artista spiegò:

“Se uno di noi dovesse restar secco, andremmo avanti. Penso che se dovesse succedere a Mick o Keith sarebbe difficile poter continuare, ma con me o Ronnie loro potrebbero trovare facilmente dei sostituti anche se non so se la cosa sarebbe poi la stessa. Gli Who non furono più gli stessi senza Keith Moon, ma Keith era veramente un personaggio”

No, qualsiasi decisione dovessero prendere Jagger e Richards, sicuramente non sarà la stessa cosa: la certezza, il mondo, l’ha acquisita nel modo peggiore.