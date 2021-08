Charlie Watts, otto cose che non sapevate di lui

A Paolo Giovanazzi, autore di "Il Libro Nero dei Rolling Stones" (Giunti Editore, 2014) abbiamo chiesto di selezionare alcune storie che riguardano il batterista scomparso il 24 agosto.

Ecco quelle che ha scelto per Rockol.

QUANDO HA DATO PER CASO IL TITOLO A UN ALBUM DEGLI STONES

Jagger ha spiegato che il testo di "Complicated" parla di una groupie di sua conoscenza.

Tuttavia è abbastanza accreditata l’ipotesi che sia ispirato, almeno parziamente, alla nuova fidanzata Marianne Faithfull, che sembra corrispondere abbastanza bene al ritratto della ragazza protagonista del brano: semplice in apparenza ma in realtà sofisticata, colta e determinata nell’imporre la sua volontà. L’ipotesi comunque non ha mai ricevuto conferme.

Il brano è schierato sul versante rock di "Between The Buttons", con Richards che usa ancora una volta il distorsore fuzz con una timbrica molto vicina a un ronzio.

I suoni della batteria di Watts sono particolarmente potenti in questo brano e in "My Obsession", e la combinazione tra chitarra fuzz e batteria fragorosa sembra.

essere una specialità di Dave Hassinger in quegli anni. La rivista "Mojo" ha fatto notare come lo stesso mix caratterizzasse anche il suono degli Electric Prunes, una band americana seguita in studio da Hassinger e ben piazzata nella classifica americana del 1966 con il singolo "I Had Too Much To Dream (Last Night)", chiaramente

influenzato da "Paint It Black".

Watts è anche responsabile del titolo di "Between The Buttons", nato da un banale malinteso quando Oldham commissionò al batterista le illustrazioni destinate al retro della copertina: “Andrew mi disse di fare i disegni per l’album e aggiunse che il titolo non era ancora pronto (between the buttons). Io ho pensato che

il titolo fosse proprio quello, e così è rimasto”.

SMONTA IN DUE FRASI LA SVOLTA PSICHEDELICA DEGLI STONES

"Gomper" è l’episodio che illustra in modo più eloquente la tendenza a indulgere in improvvisazioni più o meno coerenti nel tentativo di espandere le possibilità della musica pop. La lunga coda strumentale del pezzo punta decisamente in questa direzione ma esperimenti di questo tipo non sono il forte degli Stones, come ha

osservato Watts: “Allora l’acido stava aprendo un sacco di possibilità, ma non si può dire che quello che facevamo fosse radicale quanto gli esperimenti di musicisti come Albert Ayler e Sun Ra. Almeno, io la vedo così”.

Le parti strumentali offrono ampio spazio di manovra a Brian Jones e al suo interesse per strumenti esotici, però il risultato finale sembra l’effetto di un eccesso di autoindulgenza più che di un preciso obiettivo artistico.

Jagger ha ammesso: “Perdevamo.

troppo tempo. Finisci col pensare che tutto quello che fai sia grande e non hai limiti, e Andrew a quel punto se n’era già andato”. Anche senza Oldham, resiste nel gruppo un briciolo di senso critico, e "Gomper" viene inserita nell’album "Their Satanic Majesties Request" in una versione di circa cinque minuti: lunga rispetto alla media di un pezzo pop ma comunque quasi dimezzata rispetto a un paio di altre versioni uscite su bootleg che arrivavano a sfiorare i nove minuti.



SUONA UNO STRUMENTO GIOCATTOLO IN UNO DEI PEZZI FORTI DEGLI STONES

Il riff iniziale di "Street Fighting Man" è un altro esempio della curiosa tecnica di utilizzo di un registratore a cassetta già sperimentata in "Jumpin’ Jack Flash".

Altrettanto bizzarro è lo strumento di Watts, “una batteria giocattolo degli anni ’30 nota come London Jazz Kit Set. L’avevo comprata da un antiquario e ce l’ho ancora a casa. Era contenuta in una valigetta e aveva dei supporti metallici su cui si poteva mettere la batteria; erano come piccoli tamburelli senza sonagli. Il kit si può impacchettare: i tamburi vanno uno dentro l’altro, quello piccolo va nel rullante in una scatola con il piatto”.

FRA LE BOLLE NEL VIDEO DI IT'S ONLY ROCK'N'ROLL

La versione del pezzo pubblicata su singolo è più breve rispetto a quella inclusa nell’album, e nel video promozionale girato da Michael Lindsay-Hogg è stata usata una registrazione diversa rispetto a quella finita sull’album, probabilmente una take precedente a quella definitiva.

Nel filmato gli Stones vengono ripresi mentre suonano il brano in playback all’interno di una tenda di plastica, vestiti da marinai. La tenda viene riempita di schiuma mentre il gruppo suona e le bolle arrivano rapidamente all’altezza delle spalle, per cui Watts, seduto alla batteria, si ritrova quasi completamente sommerso: alla fine lo si vede riemergere dalle bolle con espressione non proprio divertita.

APPASSIONATO DI REGGAE

Curiosamente, la permanenza in Giamaica degli Stones non ha ispirato incursioni nel reggae in "Goats Head Soup". Se si esclude il pattern ritmico di "Luxury", "Cherry Oh Baby" si può considerare il primo tentativo degli Stones in territorio reggae. La canzone è un successo del 1971, scritta e interpretata dal cantante e autore giamaicano Eric Donaldson. Watts: “Quando siamo andati in Francia e abbiamo registrato le canzoni per 'Exile On Main St.' nella casa di

Keith, io mi ero portato dietro tutti i miei dischi di reggae.

Anche Mick si era portato i suoi dischi. Io gli facevo sentire 'Cherry Oh Baby' e lui me ne faceva ascoltare un’altra. Ascoltammo moltissimo l’album 'The Harder They Come' di Jimmy Cliff”.

APPASSIONATO DI DISCOMUSIC

Jagger è attratto dal lato mondano del fenomeno disco music – ed è una delle facce celebri che vengono fotografate allo Studio 54 di New York, il locale simbolo del periodo – ma non è l’unico all’interno del gruppo a seguirlo. Watts: “Sono andato allo Studio 54, non mi è piaciuto. A Mick piaceva. Troppe pose per i miei

gusti. Ma i dischi erano fantastici: 'Disco Inferno' dei Trammps, 'Rock Your Baby' di George McCrae, gli O’Jays. A mia moglie piace ballare e a quei tempi facevamo un sacco di feste. Suonavamo sempre quei dischi”. E se Richards non è mai stato un tipo da discoteca, non è neanche contrario a priori al ritmo della disco: “Noi pensavamo di metterci un po’ di impegno: se Mick vuole fare della roba disco, facciamolo contento. Man mano che ci entravamo, però, divenne un beat piuttosto interessante”.



SUONA UN BIDONE DELLA SPAZZATURA

Per l’arrangiamento di "Moon Is Up" gli Stones si sono sbizzarriti alla ricerca di suoni inconsueti. Come in "Love Is Strong", Jagger ha registrato la sua voce usando il microfono dell’armonica, mentre Richards ha collegato la chitarra acustica a una cassa Leslie. Quanto ai “mystery drums” accreditati in copertina a Watts, si

trattava di un bidone della spazzatura suonato con le spazzole e registrato nella tromba delle scale degli studi.

Secondo Richards è proprio con questo pezzo che Watts e il fonico Don Smith hanno sperimentato per la prima volta l’insolita soluzione: “Prima ancora che me ne accorgessi, Charlie era nella tromba delle scale con un bidone e le spazzole, e quello è il suono usato. Dopo di che è stato molto difficile tenerlo lontano dalla tromba delle scale”.

Al brano partecipa anche il tastierista degli Heartbreakers di Tom Petty, Benmont Tench, impegnato alla fisarmonica. Tench aveva conosciuto Wood nel 1984, quando entrambi avevano collaborato in studio con i Lone Justice. Il suo coinvolgimento nelle sedute di "Voodoo Lounge" è dovuto molto probabilmente a Jagger, che lo aveva ingaggiato nel 1992 per suonare nel suo album solista "Wandering Spirit".

ERA ANCHE SPIRITOSO

Secondo Watts "Oh No, Not You Again" sarebbe stato un titolo calzante per il nuovo tour degli Stones, annunciato a maggio del 2005, quando "A Bigger Bang" non era ancora completato. La band non si è spinta fino a quel livello di autoironia, però ha suonato la canzone (insieme a "Start Me Up" e "Brown Sugar") durante la presentazione del tour, alla Julliard School of Music di New York.