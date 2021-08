Charlie Watts, il gentleman dei Rolling Stones che era meglio non fare incazzare

La morte di Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones scomparso oggi, martedì 25 agosto, all’età di 80 anni, è stata pianta dall’intera comunità rock internazionale, che non ha mancato di ricordare come la misura e l’autocontrollo del motore ritmico della band di “Satisfaction” facesse da contraltare all’immagine sregolata e perennemente sopra le righe di Mick Jagger e Keith Richards, nucleo autoriale e volto pubblico di quella che è stata - e probabilmente è ancora, ma mai come in queste ore, parlando dell'immediato futuro, la cautela è d’obbligo - una delle più grandi rock band che si sia mai affacciata sulle scene internazionali.

Il “gentleman” che in tanti - Paul Weller compreso - hanno ricordato in queste ore era sì un compassato e impeccabile professionista in grado di scandire il ritmo a una delle più formidabili macchine da guerra che la storia della musica ricordi, ma non era affatto schiacciato dall’ingombrante personalità dei suoi compagni di gruppo.

A ricordarlo, nel 2014, fu Massimo Cotto, critico, giornalista e speaker radiofonico, che nel suo libro “Rock Bazar” edito da Vololibero Edizioni - raccolta di 575 racconti tratti dall’omonima trasmissione radiofonica di Virgin Radio che narra storie vere e leggende, eccessi e follie delle rockstar - riferì un episodio (che riportiamo qui integralmente) molto indicativo di quello che è stato il carattere del “volto gentile” - ma che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno - dei ragazzi più cattivi (e longevi) della storia del rock.